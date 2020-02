Cats: gli artisti degli effetti speciali offesi dalla battuta agli Oscar

L’ironia sugli effetti visivi di Cats agli Oscar 2020 è stata aspramente criticata dagli artisti del settore. Rebel Wilson e James Corden sul noto palco hanno detto: “Come membri del cast del film Cats nessuno più di noi può capire l’importanza di avere buoni effetti visivi”. Il tutto vestiti da gatti e per introdurre il riconoscimento ai Migliori effetti speciali, andato poi a 1917. Una gag che ha dunque portato in scena la scarsa accoglienza di Cats, partito con ben altre aspettative. L’adattamento del noto musical ha infatti ricevuto una pessima accoglienza fin dal debutto del suo trailer.

Gli spettatori hanno puntato il dito sulla resa della computer grafica. La situazione non è cambiata neanche dopo l’uscita nelle sale. Addirittura la casa di produzione ha deciso di “correggere in corsa” Cats attraverso una ridistribuzione con una versione aggiornata. La Visual Effects Society ha assolutamente apprezzato la scelta di ironizzare su questo tema, considerando anche una serata come quella degli Academy Awards. Mike Chambers, uno dei membri di spicco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al The Hollywood Reporter. Queste le sue parole: “Questo episodio ha fatto rizzare le orecchie di tutti. Per quanto probabilmente non fosse questa l’intenzione, è stato per certi versi offensivo”.

La dichiarazione della Visual Effects Society

La Visual Effects Society ha successivamente rilasciato il seguente statement. Riportiamo i punti più significativi: “La Visual Effects Society è focalizzata sul riconoscere, migliorare e onorare gli effetti visivi come forma d’arte”. Oltre a: “Assicurarsi che gli uomini e le donne che lavorano nei VFX siano valorizzati come meritano”. Parte la difesa: “Ieri notte, nel presentare l’Academy Award per i Migliori effetti speciali, i produttori hanno scelto di rendere gli effetti visivi una presa in giro e hanno suggerito che i brutti VFX fossero colpevoli della pessima performance del film Cats”. Per poi chiarire come: “I migliori effetti speciali al mondo non possono compensare una storia raccontata male”.