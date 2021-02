Cenerentola con Whitney Houston e Whoopi Goldberg arriva su Disney+...

La versione di Cenerentola con Whitney Houston e Whoopi Goldberg sta per arrivare su Disney+. Il remake del musical di Rodgers e Hammerstein arriva sulla piattaforma di streaming, dove trova le altre più celebri interpretazioni della favola. Con canzoni indimenticabili, un film da non perdere.

Cenerentola (1997) arriva su Disney+

La storia rimane la stessa, intramontabile. Cenerentola (Brandy Norwood) vuole partecipare al Ballo Reale, ma la matrigna cattiva (Bernadette Peters) non la lascia andare. Per fortuna interviene la Fata Madrina (Whitney Houston), che la aiuta e le permette di incontrare il principe Christopher (Paolo Montalbàn), figlio della regina Costantina (Whoopi Goldberg).

Diretto da Robert Iscove, scritto da Robert I. Freedman e coreografato da Rob Marshall. Whitney Houston, Debra Martin Chase, Craig Zadan e Neil Meron sono i produttori esecutivi. Chris Montan è il produttore e Robyn Crawford è produttore associato.

Una storia classica, una colonna sonora unica

Presentato per la prima volta il 2 novembre 1997 a sessanta milioni di spettatori durante la serie Disneyland sulla ABC, il film è diventato presto un cult classic per il pubblico. Ha vinto persino 7 Emmy Awards. Il cast è inclusivo e pieno di talento, con voci splendide per dare vita alle canzoni di Rodgers e Hammerstein (che fra gli altri anni scritto musical eterni come Oklahoma!). “Impossible”, “In My Own Little Corner“, “Ten Minutes Ago”, “A Lovely Night”, “Do I Love You Because You’re Beautiful?” sono canzoni che, se non conoscete ancora, vi faranno innamorare presto.

Cenerentola (1997) arriva nel catalogo di Disney+ come parte della collezione “Celebriamo insieme le Black Stories“. La raccolta mette insieme titoli in cui al centro della trama ci sono personaggi e storie afroamericane, come Soul, Black Is King, Black Panther, Il diritto di contare e molti altri.

Potete iscriversi a Disney+ a questo indirizzo. Conviene farlo presto: come spieghiamo qui, avete ancora la possibilità di risparmiare prima dell’aumento del prezzo.