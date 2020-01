Channing Tatum sarà nel nuovo film Disney Bob the Musical

Channing Tatum produrrà e interpreterà Bob the Musical, commedia musicale Disney. Un progetto che sembra finalmente pronto al decollo visto le varie vicissitudini nel corso degli anni. Nel corso degli ultimi 16 anni ha coinvolto allo script Michael Chabon, Alan Loeb, Mike Bender (Not Another Teen Movie), John August (Frankenweenie), Lowell Ganz e Babaloo Mandel (City Slickers). Alla regia si sono avvicendati Mark Waters e Adam Shankman, per poi passare a Phil Lord, Chris Miller e Michel Hazanavicius.

Bob the Musical racconta le vicende di una persona qualunque che, dopo aver subito un colpo alla testa, può improvvisamente sentire le canzoni interiori del cuore di tutti. Il tutto cambia totalmente la sua vita che si trasforma in un musical.

Channing Tatum, da Jupiter a Bob The Musical

Channing Tatum produrrà il film con la sua Free Association, insieme ai partner Reid Carolin e Peter Kiernan. Anche Tripp Vinson e Chris Bender produrranno il tutto, con Jessica Virtue e Allison Erlikhman in supervisione per la Disney, che è a caccia di un regista.

Ricordiamo che Channing Matthew Tatum è un attore, ballerino, produttore cinematografico ed ex modello statunitense. Nel 2014 è protagonista assieme a Jonah Hill di 22 Jump Street, sequel di 21 Jump Street, in cui i due protagonisti sono due agenti segreti che si infiltreranno al college per scovare un traffico di droga. Il film è stato presentato in anteprima al festival del cinema di Cannes, ed ha ricevuto 5 nomination agli Oscar.

Nel 2015 Tatum è protagonista accanto a Mila Kunis del film Jupiter – Il destino dell’universo mentre nel mese di luglio torna a vestire i panni di Mike nel film Magic Mike XXL, sequel della pellicola del 2012. La storia riprenderà a tre anni di distanza, dopo che Mike si è tirato fuori dalla vita da spogliarellista. .Nel novembre del 2012 si classifica al primo posto nella classifica degli uomini più sexy, stilata dalla rivista People.