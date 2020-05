Appare un (rarissimo) Charizard selvatico durante un unboxing

Il video è stato decisamente fortunato per questo fan delle carte Pokémon

Le carte dei Pokémon sono parte dell’infanzia di tantissimi ragazzi nati negli anni ’90. E chi ci giocava fin dall’inizio, non può aver dimenticato il mitico Charizard del Set Base, una carta ricercatissima anche in virtù della popolarità della creatura. Ancora oggi ci sono tantissimi appassionati che la ricercano, disposti a pagare cifre non indifferenti. E un fan specifico l’ha appena trovata, aprendo un pacchetto d’epoca.

Collezionista trova un Charizard rarissimo mentre registra l’unboxing

Si tratta dello YouTuber Leonhart che in un recente video si è dedicato ad aprire alcuni pacchetti classici del gioco di carte. Si tratta di bustine ancora chiuse che hanno un buon valore sul mercato per i collezionisti, dato che possono contenere diversi pezzi molto rari. Nel corso del video il ragazzo riesce effettivamente a trovare alcune carte ricercate, ma tiene per la conclusione del video il pack più ambito.

Si tratta di una bustina del Set Base, il primo prodotto per le carte dei Pokémon. Non solo, ma marchiato Prima Edizione, il che rende le carte al suo interno, potenzialmente, le più rare e ricercate di sempre. L’ideale sarebbe, come spiega Leonhart stesso, trovare un Charizard olografico. Questa è infatti una delle carte più rare della storia del gioco e tocca un valore di circa 55.000$.

E, incredibile ma vero, è esattamente quello che succede. Intorno al minuto 23.49 del video (che potete trovare qui sopra) lo YouTuber arriva alle ultime carte del pacchetto e non appena inizia a scoprire quella finale, inizia a ipotizzare che possa trattarsi del rarissimo pezzo. Quando poi lo conferma,la sua emozione è incontenibile e con le mani tremanti inserisce la carta in una bustina protettiva.

Non si tratta certo del primo video in cui un collezionista trova un pezzo raro. Tuttavia è sempre affascinante vedere come anche a distanza di anni questi prodotti riescano ancora a creare un’attrattiva così grande.

E voi, avete mai avuto la fortuna di trovare un pezzo rarissimo nelle vostre collezioni? Ma soprattutto, vi ricordate ancora quell’iconico Charizard?