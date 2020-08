Charles Dance firmerebbe una petizione per il remake di Game of Thrones

Più di un anno dopo, il finale di Game of Thrones della HBO rimane uno dei più discussi nella storia della televisione. Non gradito da numerosi fan e critici, ci sono state persino petizioni per rifarlo da zero. Ora si scopre che una delle star della serie sarebbe disposta a firmare una di queste petizioni. Charles Dance ha recentemente dichiarato a PopCulture.com che “avrebbe firmato” una petizione per rifare “il finale di Game of Thrones”. Dance, che ha interpretato Tywin Lannister nella serie, è stato piuttosto diretto riguardo alla sua antipatia sull’andamento dell’ultima stagione della serie HBO e ha chiarito che, sebbene non avesse sentito parlare della petizione dei fan per rifare il finale, l’avrebbe sostenuta. “Beh, se ci fosse una petizione, la firmerei”, ha dichiarato.

Charles Dance illustra il suo pensiero

Nonostante la sua antipatia per la stagione finale, tuttavia, Dance ha anche spiegato che amava far parte di Game of Thrones e ha continuato a guardarla anche dopo la morte del suo personaggio nella stagione 4. “Voglio dire, l’ho visto. Continuo a guardare l’intera serie anche dopo essere stato ucciso in bagno”, ha spiegato. Ma: “Perché pensavo che fosse un fantastico programma televisivo, sai? Sono stato molto fortunato a farne parte. L’ho adorato; c’erano trame [dove] volevo sapere cosa sarebbe successo a queste persone! Lo so il finale ha soddisfatto molte persone. Ha anche deluso molte persone, e temo di essere in quest’ultimo campo”.

Dance non è l’unico attore ad esprimere in qualche modo sostegno alla petizione per rifare il finale dello spettacolo. Nkolaj Coster-Waldau ha recentemente affermato di aver preso in considerazione la possibilità di fare una donazione alla petizione. Non l’ho seguita affatto”, ha detto Coster-Waldau. “Ovviamente, ne ho sentito parlare. Ero a conoscenza della petizione per un nuovo finale, che pensavo fosse esilarante. Volevo quasi fare una donazione a quella petizione”. Intanto di recente George R.R. Martin ha svelato un curioso retroscena.