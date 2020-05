Charlie Cox ha iniziato a seguire Game of Thrones durante la quarantena

La star di Daredevil, Charlie Cox, in un Quarantine Watch Party organizzato dal portale comicbook, ha ammesso di aver iniziato a seguire Il Trono di Spade durante la quarantena. Ha così svelato di averlo trovato: “Abbastanza divertente, non l’ho mai fatto, abbiamo degli amici che stanno con noi”. Per poi aggiungere: “Viviamo fuori città, siamo nel Connecticut. Abbiamo alcuni amici che stanno con noi, e nessuno di noi ha mai visto Il Trono di Spade”. Occasione dunque perfetta per iniziare a vederlo: “Quindi, stiamo procedendo metodicamente nella visione. Stasera è il finale della seconda stagione”. Ciò significa che all’ex stella Marvel mancano sei stagioni.

Cox infatti precisa: “Siamo proprio all’inizio. Ma, è stato grandioso”. E aggiunge: “Mi è davvero piaciuto. Non capisco perché mi ci è voluto così tanto tempo per arrivarci”. La quarantena ha quindi suscitato la sua curiosità: “Sono molto grato di assistere ad uno dei più grandi spettacoli mai realizzati”. Per quanto riguarda le previsioni su chi finirà sul trono, Cox condivide la stessa speranza che molti avevano qualche tempo fa: “Al momento spero in Khaleesi”. Infine ha aggiunto: “Non so per quanto ancora riesco a digerire Joffrey. Voglio dire, recitazione brillante ma solo e marcio, non è vero?”.

Charlie Cox parla del movimento SaveDaredevil

Tutte e tre le stagioni di Daredevil sono ora in streaming su Netflix mentre l’intera serie del Trono di Spade sarà su HBO Max quando verrà lanciato il servizio alla fine di questo mese. Charlie Cox è tornato a parlare della petizione a favore della serie Marvel/Netflix Daredevil. L’attore ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto attivamente il movimento #SaveDaredevil. “L’unica cosa che vorrei fare è ringraziare tutti quei ragazzi” ha dichiarato l’attore durante una recente intervista. “Non so se cambierà qualcosa, ma significa molto per tante persone e sicuramente significa molto anche per me”.