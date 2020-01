Charlie Hunnam vorrebbe rifare King Arthur: Il potere della spada

Charlie Hunnam torna a parlare del suo passato nei panni di Re Artù nello sfortunato progetto King Arthur: Il potere della spada. Il film di Guy Ritchie infatti è partito con le migliori intenzioni di creare una nuova rilettura del mitico personaggio, ma non ha ottenuto il riscontro del pubblico. La pellicola infatti ha raccolto meno di 150 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato di 175 milioni di dollari. Questo ha portato alla cancellazione di qualsiasi seguito, ma l’attore protagonista vorrebbe avere l’occasione di riprovarci.

Charlie Hunnam torna a parlare di King Arthur: Il potere della spada

Recentemente Hunnam è intervenuto per parlare di The Gentlemen, nuovo progetto proprio di Guy Ritchie, che lo vede protagonista insieme ad attori del calibro di Colin Farrell, Michelle Dockery e Matthew McConaughey. Proprio durante una di queste interviste, ha parlato del film su Re Artù del 2017, spiegando che vorrebbe una seconda chance:

“Mi piacerebbe tornare indietro a King Arthur, perché ci sono un sacco di cose che sono andate male durante quel progetto e un sacco di cose che erano fuori controllo. Penso che semplicemente non siamo riusciti a raggiungere le nostre aspirazioni, non abbiamo fatto esattamente il film che volevamo. L’idea era che se vosse stato un successo avremmo fatto diversi di quei film e io sono davvero appassionato delle leggende arturiane e mi sento come se avessimo perso un’occasione per raccontare una storia di ampio respiro“.

A quanto pare, uno degli ostacoli riguardava un membro del cast o uno dei personaggi. Hunnam ha rilasciato una dichiarazione sibillina in merito senza rivelare di chi si trattasse:

“C’è stato un errore nel casting che ha portato a grosse difficoltà per la storia centrale. Non è più nel film però“.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Charlie Hunnam in un possibile sequel di King Arthur: Il potere della spada? E chi pensate sia questo nome misterioso che ha causato così tanti problemi?