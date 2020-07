Charlize Theron commenta il suo mancato ritorno come Furiosa

Furiosa di Mad Max:Fury Road tornerà in un prequel diretto dal regista George Miller, ma non verrà interpretata da Charlize Theron. Miller è alla ricerca di una protagonista più giovane per il prequel e, parlando con The Hollywood Reporter, la Theron ha ammesso di non esserne particolarmente felice. “È difficile da ingoiare”, ha detto l’attrice. “Ascolta, rispetto pienamente George, se non di più dopo aver fatto quel film con lui. È un maestro, e non gli auguro altro che il meglio”. E ha aggiunto: “Sì, certo, è un po ‘straziante. Adoro davvero quel personaggio e sono così grata di aver avuto una piccola parte nel crearla. Sarà per sempre una persona a cui penso con affetto”.

Charlize Theron ha anche spiegato come: “Ovviamente, mi piacerebbe vedere quella storia continuare, e se si sente come se dovesse andare in questo modo, allora mi fido di lui”. Nella stessa intervista, Theron spiega come Fury Road per lei sia stata una seconda possibilità di essere una star del cinema d’azione. Il tutto dopo la deludente interpretazione di Æon Flux. Questa la sua spiegazione: “Molte donne non hanno una seconda possibilità, ma quando gli uomini fanno questi film e falliscono miseramente, hanno possibilità dopo possibilità di farlo di nuovo”.

Si cerca una nuova protagonista sui 20 anni

Il film è stato ideato come un prequel che narrerà la storia del personaggio puntando però su un’attrice di circa 20 anni. La scelta dell’età è stata alla base di una valutazione profonda da parte del regista. Inizialmente era orientato nel provare a “ringiovanire” la star di Mad Max: Fury Road utilizzando la tecnica del CGI, successivamente ha però deciso di trovare un’altra interprete. Le riprese dello spinoff dovrebbero iniziare dopo aver completato il lavoro su Three Thousand Years of Longing che vede protagonisti Tilda Swinton e Idris Elba.