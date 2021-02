Charlize Theron torna a parlare del suo ipotetico remake di Die Hard

Charlize Theron è stata al centro di alcuni importanti franchise di successo negli ultimi anni, da Mad Max: Fury Road ad Atomic Blonde a The Old Guard. Il pubblico ha potuto vederla quindi in vari film d’azione, il che ha ispirato le persone a immaginarla in una serie di altri potenziali franchise. Un’idea che ha preso piede alla fine dell’anno scorso è stata una versione femminile di Die Hard, suggerita da un fan sui social media a dicembre. A quel tempo, la stessa Theron espresse la sua eccitazione per l’idea, chiedendo “Dove devo firmare?”

Charlize Theron conferma il suo interesse per Die Hard

In una nuova intervista con Vanity Fair, a Charlize Theron è stato chiesto se avrebbe effettivamente accettato il ruolo in Die Hard se le fosse stata offerta l’opportunità. “Sì, voglio dire, è un’ottima idea”, ha rivelato l’attrice. “Questo è il motivo per cui ho risposto su Twitter. Perché ho pensato che fosse una cosa geniale”. Per poi aggiungere: “E il fatto che al centro ci sarebbero due donne mi ha immediatamente conquistata”. Il tweet originale che ha scatenato l’idea è venuto dall’utente Twitter @f_osis. Quest’ultimo ha suggerito che, con il lancio mainstream di film come Happiest Season, il passo successivo sarebbe “un Die Hard dove Charlize Theron va su tutte le furie per salvare sua moglie”. Anche se non si sa se quel film diventerà mai realtà, l’hype che lo circonda ha sicuramente suscitato interesse.

Die Hard è una popolare saga cinematografica poliziesca d’azione creata da Roderick Thorp e distribuita dalla 20th Century Fox. Narra le vicende del poliziotto John McClane, interpretato da Bruce Willis. I film della serie si sviluppano in un arco di tempo di 25 anni, dal 1988 al 2013.