Che fine ha fatto il reboot di Lizzie McGuire?

Il revival di Lizzie McGuire, come la maggior parte delle produzioni, è fermo a causa dell’attuale pandemia. La star dello show, Hilary Duff, in un’intervista a Cosmopolitan, ha voluto rassicurare i fan dopo le voci dei mesi scorsi che volevano un possibile annullamento del revival. L’attrice e cantante ha inoltre svelato che i contatti con lo staff sono frequenti. “Sono in contatto con la squadra settimanalmente. – ha esordito – Speravamo che ci dessero l’ok, ma poi tutto è stato messo in attesa”. Il progetto coinvolge tantissime persone: “Stiamo cercando di capire se possiamo farlo accadere. C’erano dei piani per far recitare un sacco di gente nello show”.

Hilary Duff racconta poi cosa attende la protagonista: “Lizzie compie 30 anni e, per me, è stata la migliore amica di tutti, è stata lì per momenti importanti della vita pre-adolescenziale”. Un passaggio delicato: “Entrare nei 30 anni è un grosso problema e penso che sia il momento giusto per lei per accompagnare i fan durante questo passaggio”. La ragazza è impegnata nella moda: “All’inizio dello show è un’apprendista di un elegante decoratore di New York. Il suo lavoro è davvero cool, ma non ha ancora trovato la sua strada”.



Nel cast anche gli attori della serie originale

Nel revival Disney+, Hilary Duff torna nei panni di una Lizzie McGuire con una nuova prospettiva visto che si avvia verso i trent’anni. Nello show la vedremo alle prese con gli alti e bassi dell’età adulta insieme a vecchi e nuovi amici. Accanto a lei sempre la sua famiglia e l’alter-ego animato. Nel cast tornano anche tutti gli altri attori della serie originale: Adam Lamberg, Hallie Todd, Robert Carradine e Jake Thomas.

Ricordiamo che Lizzie McGuire è una serie televisiva americana prodotta e trasmessa da Disney Channel. La serie conta 65 episodi, distribuiti in due stagioni. Alla conclusione della serie, Hilary Duff e il resto del cast, prima di abbandonare del tutto i loro personaggi, hanno girato il film Lizzie McGuire – Da liceale a popstar.