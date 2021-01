Cherry, ecco il primo trailer del film con Tom Holland...

Arriva il primo trailer del film con Tom Holland, Cherry. Si tratta del primo film diretto da Anthony Russo e Joe Russo dopo i loro ambiziosi sforzi su Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Riporta sul grande schermo l’attore di Spider-Man Tom Holland e lo farà il 26 febbraio 2021. Il film è stato acquisito da Apple e andrà al servizio di Apple TV solo due settimane dopo l’uscita. La pellicola avrà dunque una finestra cinematografica, sforzo fatto per renderla idonea per gli Academy Awards.

Le parole di Anthony Russo

Joe Russo in precedenza aveva espresso l’idea che Cherry fosse una performance degna di un Oscar per Holland. Sulla scia di The Devil All The Time, gli sforzi di Holland per mettere in mostra le sue capacità di recitazione, in diretto contrasto con quello del ruolo spensierato di Spider-Man, continueranno proprio con Cherry. Il film segue il protagonista in una spirale oscura durante l’epidemia di oppioidi in America. “Lo pensiamo come un film epico, ed è più che altro il viaggio della vita di una persona”, ha detto Anthony Russo a VanityFair sul film prodotto sotto la bandiera di AGBO Films lui e suo fratello. “Ma ha una personalità un po’ divisa tra l’essere questo studio del personaggio e un ciclo di vita epico.” ha aggiunto.

Nel cast, oltre Tom Holland, ci saranno Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck e Michael Gandolfini. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Nico Walker, il film racconta le vicende di un giovane di Cleveland. Quest’ultimo decide di unirsi all’esercito dopo essere stato respinto dall’amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natale affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico. Gli viene prescritto l’oppiode Ossicodone.