Dracula, Chloé Zhao alla regia del film

Universal Pictures sta sviluppando un western fantascientifico futuristico originale ispirato al classico mostro Dracula della Universal. Alla regia ci sarà Chloé Zhao che ha recentemente ricevuto due nomination ai Golden Globe per Nomadland nelle categorie regia e sceneggiatura. Scriverà, dirigerà e produrrà tramite la sua società di produzione Highwayman. “La lente unica di Chloé si focalizza sulle storie dei trascurati e degli incompresi“, ha affermato Peter Cramer, Presidente di Universal Pictures. Per poi aggiungere: “Siamo entusiasti di lavorare con lei mentre reinventa uno dei personaggi più iconici mai creati”.

Le parole di Chloè Zhao

“Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto di Altro che incarnano. Sono entusiasta di lavorare con Donna, Peter e il team alla Universal per reinventare un personaggio così amato.” ha dichiarato Chloè Zhao. Nomadland ha ricevuto quattro nomination ai Golden Globe in totale, con altri nomi tra cui Miglior film drammatico e Miglior attrice drammatica per Frances McDormand. Zhao è la prima donna asiatica a ricevere una nomination alla regia ai Golden Globe. Il suo prossimo lungometraggio in uscita è Eternals di Disney / Marvel Studios.

Chloe Zhao ha rivelato in un’intervista con Margaret Gardiner (tramite ComicBook.com), circa un mese fa, che non solo è la regista de Gli Eterni, ma è anche la scrittrice, notizia fino ad oggi inedita. Queste le sue parole: “Sono la scrittrice di The Eternals, i titoli di coda non sono ancora aggiornati”. Per poi aggiungere: “Non so come sarebbe se non scrivo i film [dirigo] … È nel processo di scrittura che porto la mia sensibilità, questa è una parte enorme”. Infine: “Sto creando situazioni che permetteranno a un certo linguaggio cinematografico di entrare in gioco”.

Questa la sinossi dello show. “The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a lasciare le ombre per riunirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Deviants”. Gli Eterni vede alla regia Chloe Zhao.