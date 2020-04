La madre di Chris Evans ha pianto alla fine di Avengers: Endgame

La scena finale di Avengers: Endgame, in cui appare la versione anziana di Captain America, ha fatto commuovere la mamma di Chris Evans. La signora Evans, Lisa, ha spiegato l’aneddoto durante una lunga intervista a Esquire, spiegando come, truccato in quel modo, l’attore somigliasse moltissimo al nonno. Nell’occasione ha parlato della carriera del figlio e anche del suo peso nel Marvel Cinematic Universe e di come inizialmente abbia rifiutato il ruolo. “Aveva paura di perdere il suo anonimato. – ha esordito – Mi ha detto: “Ho una carriera che mi permette di fare una cosa che amo. Ma allo stesso tempo posso portare fuori il cane”. Un timore fondato: “Nessuno mi ferma o parla con me. Posso andare dove voglio. L’idea di perdere tutto questo mi terrorizza”.

È stata proprio Lisa Evans a convincere suo figlio ad accettare il ruolo: “Perciò io gli dissi: vuoi recitare per il resto della tua vita? Se accetti questa parte ne avrai l’opportunità. Non dovrai più preoccuparti di pagare l’affitto. Se accetti la parte non ti condizionerà in negativo, ti consentirà di avere delle opportunità.”

Chris Evans è diventato Captain America grazie a… sua mamma!

È stato dunque proprio grazie a sua madre Lisa e al suo importante incoraggiamento che Chris Evans ha accettato la parte e ha debuttato come Steve Rogers in Captain America: Il Primo Vendicatore, prima di riprendere il ruolo in titoli tra cui The Avengers, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron , Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.