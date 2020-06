Chris Evans svela il segreto del successo dei film Marvel...

Avengers: Endgame ha visto l’ultima interpretazione di Chris Evans nei panni di Capitan America/Steve Rodgers. Ora Evans ha svelato perchè ha amato lavorare con i Marvel Studios. In una recente intervista a Variety con Paul Rudd, co-protagonista di Endgame, Evans ha spiegato come la Marvel offra un ambiente confortevole ai suoi attori. Queste le sue parole: “All’inizio intimidiva un po’. C’erano un sacco di aspettative. Sai com’è lavorare alla Marvel. Ti fanno sentire davvero a tuo agio. Si sente un sacco il lavoro di gruppo”. Ma soprattutto: “È un paesaggio fatto di tante idee molto competitive e alla fine l’idea migliore vince, ecco come fanno a tirar fuori tanti bei film”. Sottolinea, dunque, come l’ambiente sia davvero confortevole: “Ci metti poco a mettere da parte tutte le tue paure e a capire che sei davvero in ottime mani”.

Il prossimo film MCU in uscita Black Widow

Oltre a Chris Evans, Avengers: Endgame ha salutato definitivamente Iron Man/Tony Stark di Robert Downey Jr. Nel frattempo, molti altri personaggi presenti nel film si preparano a diventare i protagonisti dei prossimi film e programmi TV della MCU. Tra cui Doctor Strange in Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Guardiani della Galassia Vol. 3 ed altri. Il prossimo film MCU in uscita è Black Widow, che sarà presentato in anteprima il 6 novembre 2020. A seguito degli eventi di Avengers: Infinity War del 2018, Avengers: Endgame è uscito nel 2019 diventando il film con il maggior incasso di tutti i tempi, guadagnando $ 2,8 miliardi a livello globale.

Avengers: Endgame è disponibile in formato digitale dal 30 luglio 2019 e in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD dal 13 agosto. Le versioni fisiche contengono tante scene inedite, un tributo all’icona dei fumetti Marvel e il making of. Avengers: Endgame è stato uno dei primi film a essere distribuito sul servizio di streaming Disney+.