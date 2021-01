Tutto quello che devi sapere su Chris Evans

Chris Evans è uno degli attori più celebri del momento a Hollywood. Grazie alla sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe, è diventato un volto conosciuto da grandi e piccini. Per questo motivo sono in molti che desiderano conoscere meglio Chris Evans, quali film ha fatto oltre a quelli in cui è Captain America, come si chiama la sua fidanzata, quali sono i suoi account Twitter e Instagram, qual è la sua altezza e quali i segreti del suo fisico e molto altro ancora. Ebbene, abbiamo fatto qualche ricerca e siamo pronti a darvi tutte le informazioni che cercate!

Chris Evans ha una moglie o una fidanzata?

Parlando della sua vita privata (nello specifico quella sentimentale), non ci sono grandi informazioni al momento a riguardo. Sembra infatti che attualmente Chris Evans non abbia una fidanzata, né tantomeno una moglie. Non mancano però ovviamente i gossip a riguardo, né un certo numero di flirt nel passato.

La fidanzata di Chris Evans più celebre è stata probabilmente Jenny Slate, attrice comica americana vista in show come Parks & Recreations. Tra le fiamme dell’attore (effettive o presunte) si contano Minka Kelly, Jessica Biel, Sandra Bullock e Lily James.

Alla fine del 2020 sono emerse teorie in merito a una possibile nuova fidanzata per Chris Evans. Sembrava infatti che l’attore avesse un qualche tipo di rapporto stretto con la ginnasta Aly Raisman, dopo alcuni video pubblicati sui social network. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti a riguardo e attualmente sembra che Chris Evans non abbia una fidanzata.

Chris Evans: altezza e fisico dello Steve Rogers cinematografico

Quando hai un fisico impressionante come quello di Chris Evans, è facile che qualcuno sia curioso di saperne di più, a partire dall’altezza. Ma esattamente quanto è alto questo attore? Ebbene, l’altezza di Chris Evans è di circa 183 cm. Curiosamente questa cifra è solo leggermente inferiore a quella del suo personaggio più famoso. Nei fumetti Marvel infatti l’altezza di Captain America è di 188 cm, solo cinque in più di Chris Evans.

Chris Evans: gli account Twitter e Instagram dell’attore

Come molte alte celebrità, anche Chris Evans si è creato da tempo un proprio profilo Twitter, su cui è parecchio attivo. È probabilmente uno degli spazi in cui si esprime maggiormente il suo contatto con i fan, commentando le notizie relative alla sua carriera o in generale a quello che succede nel mondo. Il nickname su Twitter di Chris Evans è molto semplicemente @ChrisEvans.

Molto più recente è invece l’apertura del profilo Instagram dell’attore. Per lungo tempo infatti è stato uno dei pochi tra gli Avengers a non essere attivo su questo social network. Nel corso del 2020 tuttavia anche Chris Evans ha aperto il proprio account Instagram, con il nick (anche qui molto semplice) chrisevans. La decisione è legata a una causa benefica supportata da alcuni colleghi attori, a partire da Chris Pratt, ovvero Star-Lord nell’universo Marvel.

Curiosamente, nonostante ne abbia tutte le credenziali, sono poche le occasioni in cui Chris Evans ha utilizzato Instagram per mostrare il proprio fisico eccezionale. Anzi, tra i soggetti principali ritratti nelle foto troviamo Dodger, l’amatissimo cane dell’attore, diventato una star anche tra i suoi fan.

Chris Evans, quali film oltre a Captain America?

Chris Evans però non è solo Captain America, anzi ha interpretato tanti diversi film nella sua carriera. In alcuni casi è rimasto comunque legato al mondo dei fumetti. In molti si ricordano infatti Chris Evans per la sua parte nei film dei Fantastici Quattro a metà anni Duemila e allontanandosi dal mondo Marvel si può citare anche il ruolo di Lucas Lee in Scott Pilgrim vs. the World. E ancora, come non citare la sua parte da protagonista in Snowpiercer, diretto dal celebre regista Bong Joon Ho?

Dopo aver detto addio al ruolo di Captain America (su cui però potrebbe cambiare presto idea) Chris Evans è tornato sulla cresta dell’onda partecipando al film Cena con delitto nei panni di Ransom. Attualmente ci sono diversi progetti in cantiere molto attesi per lui. Vedremo infatti Chris Evans nel nuovo film ispirato a La piccola bottega degli orrori, ma anche come doppiatore di Buzz Lightyear nella pellicola che racconterà le origini dell’eroe Pixar.

Chris Evans in scala Celebrity-Cutouts ha una vastissima gamma di personaggi famosi per ogni occasione. Le nostre sagome...

I nostri ritagli sono a grandezza naturale fino a un'altezza massima di 6'3" (190,5 cm) che è il più...

Disegno unico – fotografie fatte da una delle migliori agenzie fotografiche di Londra, e adattate dai...

Tutte le nostre sagome di cartone delle celebritá sono di altissima qualitá, create usando i materiali...

Per favore, ATTENZIONE ALLE IMITAZIONI! Tutte le nostre sagome hanno la prova di autenticitá sotto forma...

Vuoi sapere di più sul mondo Marvel?

Ora che sai tutto di Chris Evans, perché non provi ad approfondire anche il resto del Marvel Cinematic Universe? Potresti ad esempio scoprire cos’ha in serbo il franchise per i suoi fan nel prossimo futuro…