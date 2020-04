Nei mesi precedenti l’uscita di Avengers: Endgame, tutti i soggetti coinvolti nel progetto hanno ribadito che sarebbe stato il culmine dell’universo cinematografico Marvel. Due Vendicatori – Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) – non sono usciti vivi dal film. Capitan America invece si è ritirato dalla lotta al crimine. Quest’ultimo ha infatti deciso di rimanere indietro nel tempo con l’amore della sua vita. Un nuovo video potrebbe ora causare grande nostalgia tra i fan di Steve Roger. Durante il #QuarantineWatchParty di lunedì sera, i registi di Endgame Joe e Anthony Russo hanno condiviso un filmato dietro le quinte di Chris Evans mentre svolge la sua ultima scena. Eccolo:

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020