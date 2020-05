Come protagonista di Hollywood, Chris Hemsworth, il più delle volte, deve solo dare pugni, sparare e combattere contro cattivi in ​​film come Extraction. Ma durante quelle scene più tranquille e occasionali, è tenuto invece a mostrare emozioni e piangere al momento giusto. Hemsworth ha per questo alcune tecniche e suggerimenti, in particolare su come piangere a comando. Durante una diretta sul canale YouTube di Netflix, ha risposto a diverse domande dei fan e, quando gli è stato chiesto come fa a piangere nei film, ha svelato il suo metodo.

Chris Hemsworth svela il suo particolare metodo

“Ogni volta che c’è una scena emotiva, devi cercare di trovare un modo per connetterti ad essa o qualcosa su cui puoi attingere. – ha esordito Hemsworth – A volte può essere completamente fuori dalla tua esperienza, quindi cerchi semplicemente di trovare qualcos’altro che ti causi dolore o emozione e ti aggrappi a quello”. L’attore ha poi spiegato: “Ho girato questo film per circa tre mesi e mi mancava la mia famiglia come un matto. Non vedevo i miei figli da settimane e settimane. Quel particolare giorno di riprese mi mancavano sicuramente un po’ di più e sono stato in grado di usare queste emozioni”.

L’aneddoto è quindi svelato: “Per me si tratta di lasciarsi andare in quei momenti e cercare solo di lasciarlo organicamente emergere e non forzarlo troppo. Devi essere disposto a correre un rischio e non sempre funziona, questa è la verità. Costruisci il tuo istinto al meglio che puoi”. Deve essere difficile come attore dover risvegliare quei sentimenti più e più volte per girare una scena nel film. Per Chris Hemsworth, in Extraction, non è stata l’unica parte difficile. Di recente, ha parlato di quanto siano state intense le riprese dal primo giorno, ammettendo di non essersi mai fermato per tre mesi consecutivi.