Chris Hemsworth ha rubato un sacco di Mjolnir dal set...

La star di Thor, Chris Hemsworth, ha rivelato tutti gli oggetti di scena prelevati dai set durante gli anni. L’attore, intervistato da Jimmy Kimmel per la promozione del suo nuovo film, Tyler Rake, che sarà disponibile su Netflix, ha raccontato di avere una quantità notevole di Mjolnir di Thor a casa sua. La stessa cosa, d’altronde, l’ha ammessa di recente sua moglie Elsa Pataky: “Non ce la faccio più. Abbiamo cinque copie di ogni martello per ogni film che ha fatto. Davvero. Basta!”, ha dichiarato.

The God of Thunder joins us from his home down under! @ChrisHemsworth pic.twitter.com/94KMxUdFHb — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) April 23, 2020

Chris Hemsworth protagonista in Tyler Rake

Ritornando al prossimo film che vedrà protagonista Hemsworth, Tyler Rake è diretto da Sam Hargrave, al debutto alla regia. Rake è un mercenario chiamato per un complicato salvataggio: l’estrazione del figlio di un signore della droga internazionale. Le riprese del film hanno avuto inizio nei primi giorni del novembre 2018 e si sono svolte tra Mumbai e Ahmedabad fino al 19 novembre, poi le riprese successive in Thailandia, nel distretto di Ban Pong ed a Ratchaburi, e a Dacca, nel Bangladesh, per poi terminare nel marzo 2019. Il film è distribuito sulla piattaforma Netflix a partire dal 24 aprile 2020.

Ricordiamo inoltre che Chris Hemsworth è un attore australiano. Ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo del dio del tuono Thor nei film del Marvel Cinematic Universe. Nella sua carriera ha ottenuto molti ruoli da protagonista in film come Rush, Biancaneve e il cacciatore e Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick. Thor è un film del 2011 diretto da Kenneth Branagh. Riguardo Thor, personaggio della Marvel Comics a sua volta ispirato dall’omonimo dio della mitologia norrena. È il quarto film del Marvel Cinematic Universe e vede Chris Hemsworth nei panni del protagonista. Altri membri del cast sono Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Colm Feore. Oltre a Ray Stevenson, Idris Elba, Kat Dennings, Rene Russo, Anthony Hopkins, Tadanobu Asano, Joshua Dallas e Jaimie Alexander.