Chris Hemsworth passa da Thor alle… previsioni del tempo!

Che Chris Hemsworth fosse un uomo dai mille talenti è cosa ormai ben nota. Eppure l’attore ha sorpreso tantissimi fan, specialmente i conduttori dei notiziari australiani, improvvisandosi meteorologo. Hemsworth sta trascorrendo il suo periodo di pandemia nella sua casa in Australia. E proprio mentre era lì, è apparso su The Today Show, un programma mattutino australiano di lunga data, per fornire lui stesso il bollettino meteorologico. La meteorologa regolare del Today Show Lauren Phillips era a Scone, in Australia, zona nota per i suoi tantissimi cavalli, per fornire quello che molti pensavano essere un regolare bollettino meteorologico.

We get some help with weekend weather from the God of Thunder himself, Chris Hemsworth! #9Today pic.twitter.com/YsfCxADIiD — The Today Show (@TheTodayShow) September 11, 2020

Simpatico siparietto tra la Philipps e Hemsworth

Lauren Philipps ha presentato l’attore con le seguenti parole: “Sono nella capitale dei cavalli dell’Australia, ma dovevo ancora trovare un cavallo, quindi ho pensato di aprirlo a uno dei stalloni”. Così Chris Hemsworth è entrato nell’inquadratura per dare le previsioni della giornata (facendolo, inoltre, così bene da portare la conduttrice a dichiarare: “Hai reso il mio lavoro molto facile lì, potresti dover subentrare!”).

Intanto, con Iron Man di Robert Downey Jr. e Captain America di Chris Evans entrambi fuori dal tavolo del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame, e Black Widow, Thor di Chris Hemsworth è uno dei pochi eroi della Fase 1 che continueremo a seguire insieme alla Fase 4. L’attore tornerà per Thor: Love and Thunder, ma quale sarà il suo futuro? Attraverso Elle Man, Hemsworth ha chiarito la questione: “Sei pazzo?! Non ho intenzione di andare in pensione (ride). Thor è troppo giovane per questo. Ha solo 1500 anni! Non è sicuramente un film dove dico addio a questo marchio. Almeno lo spero”.