Chris Hemsworth ringrazia i fan per il successo di Extraction...

Extraction, film noto anche col titolo Tyler Rake, ha ottenuto un grande successo su Netflix. La pellicola d’azione, prodotta dai fratelli Russo, è in testa alla classifica dei film più visti sulla piattaforma fin dal debutto. Il protagonista dello show, Chris Hemsworth, ha ringraziato i fan attraverso un messaggio su Instagram. Queste le parole dell’attore: “Volevo dire un grandissimo grazie a tutti quelli che hanno visto Extraction, lo avete reso il film più visto su Netflix in questo momento, e Netflix dice che è stato il lancio più grande di sempre per un suo film”. Per poi aggiungere: “Siamo stati travolti dalle reazioni positive a questo film e dal vostro sostegno, quindi a nome mio, dei Fratelli Russo, di Netflix e del regista Sam Hargrave un grandissimo grazie“.

Questo il video pubblicato su Instagram:

Chris Hmsworth non esclude un sequel

Chris Hemsworth si proietta poi nel futuro e parla di un secondo film: “Si fa un gran parlare del seguito, un sequel, un prequel… tutto quello che posso dire è chi lo sa? Vedremo, anche se con questo sostegno ed entusiasmo è difficile non pensare di tornare e farne un altro… Intanto grazie!”, conclude.

Netflix, venerdì, ha annunciato che Tyler Rake si avvia a diventare il miglior lancio di sempre per un film sulla piattaforma. Lo show è basato sul romanzo grafico Oudad Press Ciudad di Andre Parks, i fratelli Russo, Fernando Leon Gonzalez ed Eric Skillman.

Extraction si concentra sul mercenario Tyler Rake (Hemsworth) mentre combatte per salvare Ovi (Rudhraskh Jaiswal), figlio di un signore della droga, da una banda rivale. Diretto da Sam Hargrave e scritto da Joe Russo, il cast è composto da Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Manoj Bajpayee. Oltre a Randeep Hooda, Pankaj Tripathi, Derek Luke, Marc Donato e David Harbour. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati per la presenza di “forte violenza sanguinolenta, linguaggio non adatto e uso di droghe.