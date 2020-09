Con Iron Man di Robert Downey Jr. e Captain America di Chris Evans entrambi fuori dal tavolo del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame, e Black Widow, Thor di Chris Hemsworth è uno dei pochi eroi della Fase 1 che continueremo a seguire insieme alla Fase 4. L’attore tornerà per Thor: Love and Thunder, ma quale sarà il suo futuro? Attraverso Elle Man, Hemsworth ha chiarito la questione: “Sei pazzo?! Non ho intenzione di andare in pensione (ride). Thor è troppo giovane per questo. Ha solo 1500 anni! Non è sicuramente un film dove dico addio a questo marchio. Almeno lo spero”.

Chris Hemsworth non vuole lasciare il ruolo

Una volta uscito Thor: Love and Thunder, Hemsworth sarà apparso otto volte (incluso il suo cameo in Doctor Strange), molte più apparizioni di quanto la maggior parte degli attori ottenga in un franchise. Ma evidentemente Chris Hemsworth non si è ancora stancato del ruolo, e sebbene non abbiamo ancora una parola ufficiale su eventuali piani per Thor dopo Thor: Love and Thunder, l’attore non immagina che sia l’ultima volta che vedremo il personaggio.

Per quanto riguarda ciò che è in serbo per Thor: Love and Thunder, nessun dettaglio della trama è stato ancora rilasciato e Chris Hemsworth non ha divulgato alcun dettaglio sulla storia. Tuttavia, ha detto quanto segue: “Dopo aver letto la sceneggiatura, posso dire di essere molto emozionato. Sono sicuro che ci sarà molto amore e molti fulmini in questa produzione”. Per poi aggiungere: “Sono contento che dopo tutto quello che è successo in Avengers: Endgame, faccio ancora parte dell’Universo Marvel e possiamo continuare la storia di Thor”.