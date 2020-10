Chris Pratt attaccato su Twitter, Gunn e Ruffalo intervengono

Chris Pratt è stato attaccato in maniera pesante dal popolo del web per le sue presunte idee politiche oltre che per la sua fede religiosa. Situazione che lo ha portato ad essere definito il “peggior Chris di Hollywood”. La moglie Katherine Schwarzenegger e i colleghi Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e James Gunn sono scesi in campo per difenderlo. Nelle ultime settimane, Chris Pratt si è rifiutato di partecipare alla raccolta fondi a sostegno di Joe Biden promossa dagli altri Avengers. Inoltre ha preso in giro i colleghi che invitano i fan a votare. Ciliegina sulla torta, la chiesa a cui apparterebbe è accusata di avere una visione anti-LGBTQ.

Sorry. Just finding out about this nonsense. @prattprattpratt is the best dude in the world. I’ve spent hours & hours sharing my deepest truths with this man, as he has with me. Please stop assuming what he believes, politically or in any other way, because he’s a Christian. https://t.co/XSIgU9WemX — James Gunn (@JamesGunn) October 20, 2020

La solidarietà dei vari colleghi

Occasione propizia per i fan è stata quando qualche giorno fa la regista Amy Berg ha condiviso su Twitter le foto dei quattro celebri Chris di Hollywood – Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine e Chris Evans. Nella didascalia ha specificato che “uno di loro deve essere eliminato”. Il web ha indicato Chris Pratt che, secondo Us Weekly, è stato ribattezzato il “peggior Chris di Hollywood.”

La moglie dell’attore, Katherine Schwarzenegger, è intervenuta in sua difesa in un post su Instagram in cui scrive: “Nel mondo stanno succedendo talmente tante cose e le persone lottano in così tanti modi. Essere cattivi ormai è fuori moda. C’è abbastanza spazio per amare tutti questi ragazzi. L’amore è ciò di cui abbiamo bisogno, non bullismo e cattiveria. Proviamoci”.

Anche Mark Ruffalo si è espresso su Twitter per difenderlo: “Ascoltate, @prattprattpratt è un uomo solido. Lo conosco personalmente, e invece di alimentare calunnie guardo come vive la sua vita. La sua scelta è non esprimere le sue idee politiche. Questa è una distrazione. Concentriamoci sul premio, amici. Adesso siamo così vicini.” Robert Downey Jr. ha condiviso una foto di loro due insieme sul set di un film Marvel.