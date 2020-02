Tom Holland ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety spiegando il supporto ricevuto dal collega Chris Pratt quando ci furono difficoltà con l’MCU e di conseguenza con Spider-Man. Queste le sue parole: “Sai, tutti sono stati davvero di supporto. Ma Chris e io eravamo in piedi nel backstage insieme prima che venissimo chiamati sul palco”. Così ha aggiunto: “Gli stavo raccontando la notizia, lui non l’aveva ancora ascoltata. Lui mi rassicurava dicendo che non accadrà, starai bene”. Un gesto molto gradito da Holland: “Quindi è stato davvero bello averlo nel mio angolo perché è qualcosa che apprezzo davvero e sono contento che siamo buoni amici”.

Spider-Man: Far from Home ha chiuso la “Fase Tre”

Ricordiamo che Spider-Man: Far from Home è un film del 2019 diretto da Jon Watts. Si tratta del seguito del film del 2017 Spider-Man: Homecoming, l’ultimo della cosiddetta “Fase Tre” e della “Saga dell’Infinito”. Il film è stato prodotto da Columbia Pictures e dai Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures Releasing. La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e Erik Sommers.

Il cast, oltre a Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, vede Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau. Oltre a J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei e Jake Gyllenhaal. Il primo trailer del film è stato mostrato in anteprima l’8 dicembre 2018, durante la presentazione di Sony Pictures Entertainment in occasione del Comic Con Experience in Brasile, dove erano presenti anche Holland e Gyllenhaal per promuovere la pellicola.

Il primo teaser trailer è stato poi reso pubblico il 15 gennaio 2019, ricevendo 130 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore su YouTube. Battendo i 116 milioni ottenuti dal trailer di Spider-Man: Homecoming. Il 6 maggio 2019 è stato pubblicato un secondo trailer, che ha superato il suo predecessore, ottenendo 135,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.