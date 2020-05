Chris Pratt torna alla TV con una serie Amazon

La nuova serie televisiva che vede protagonista Chris Pratt, The Terminal List, ha ‘trovato casa’. Secondo The Hollywood Reporter, Amazon ha infatti deciso di ordinare una serie. Il progetto vedrà Pratt collaborare con il regista de I Magnifici 7 Antoine Fuqua, che dirigerà il pilot e la produzione esecutiva di MRC Television. The Terminal List vede il ritorno in una serie televisiva per Pratt. L’ultima volta l’attore è stato protagonista in Parks and Recreation in cui è apparso per sette stagioni. In precedenza, è apparso anche in Everwood di WB, ma negli ultimi anni ha visto la sua carriera in gran parte focalizzata sul cinema. Grazie ai film Marvel Studios, Guardiani della Galassia, e i due di Jurassic World. Ha anche recitato ne I Magnifici 7 diretto da Fuqua.

Lo show si basa sul romanzo di Jack Carr

The Terminal List si basa sul romanzo di Jack Carr e Chris Pratt vestirà i panni di Reece. Si tratta di un militare il cui intero plotone di Navy Seals subirà un’imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Mentre rientra a casa con dei ricordi contrastanti sull’evento in questione e domande sulla colpevolezza, nuove prove vengono alla luce e Reece scopre forze oscure che lavorano contro di lui. La produzione di The Terminal List prevede di utilizzare testimonianze di veterani di guerra e dei loro famigliari per essere più verosimile possibile. Metà degli autori della serie sono veterani o hanno veterani nelle loro famiglie.

Antoine Fuqua è un regista e produttore cinematografico statunitense. Debutta sul grande schermo nel 1998 con il lungometraggio Costretti ad uccidere con Chow Yun-fat e Mira Sorvino. Nel giugno 2010 Fuqua conferma il suo ingaggio come regista in un film biografico sul cantante rap Tupac Shakur, scritto da Stephen J. Rivele e Christopher Wilkinson, le cui riprese sarebbero dovute iniziare entro novembre, ma nell’ottobre del 2011 abbandona la regia del film. Negli anni successivi gira diversi film di azione, tra cui si segnalano Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013), The Equalizer – Il vendicatore (2014), Southpaw – L’ultima sfida (2015), I magnifici 7 (2016), The Equalizer 2 – Senza perdono.