Chris Pratt diventa Wolverine durante la quarantena

Chi sarà l’attore chiamato a ereditare il ruolo più iconico di Hugh Jackman nel futuro del Marvel Cinematic Universe? Questa è una domanda che gli appassionati si pongono da lungo tempo, anche prima che questo diventasse una possibilità più concreta con il ritorno dei diritti degli X-Men a Marvel. Ebbene, ora c’è un nuovo (e decisamente improbabile candidato) al ruolo di Wolverine, ovvero Chris Pratt.

Chris Pratt si trasforma in Wolverine sui social

Come tantissimi in tutto il mondo, anche l’attore è attualmente in isolamento, in virtù delle precauzioni anti-contagio da COVID-19. Tra gli effetti collaterali c’è una minore attenzione nella cura dei propri capelli e della barba, anche a causa dell’impossibilità di recarsi dai parrucchieri. L’attore ha così ironizzato su quanto la sua chioma sia diventata selvatica, ritraendosi su Instagram come il noto mutante, con tanto di hashtag #quarantinewolvorine (sic). Potete trovare lo screenshot della Storia, ripubblicato da ComicBook.com qui di seguito.

Ovviamente è decisamente improbabile, battute a parte, che Chris Pratt possa diventare il nuovo Wolverine. L’attore ha infatti già un ruolo di grande rilievo nel Marvel Cinematic Universe, come il leader dei Guardiani della Galassia Star-Lord. Una parte che ha contribuito a renderlo una stella del mondo dello spettacolo, in maniera non troppo dissimile da quanto accaduto all’epoca a Hugh Jackman.

La caccia al nuovo Logan resta quindi aperta. I nomi vagliati negli ultimi anni da fan e varie personalità del cinema sono moltissimi. Si va da Tom Hardy a Kit Harington (che vedremo debuttare nel MCU in Gli Eterni) passando per Daniel Radcliffe e Taron Egerton.

Al di là della effettiva o meno aderenza al ruolo di tutti questi attori e degli altri proposti, per il momento sembra una possibilità ancora remota. I Marvel Studios hanno lasciato intendere che gli X-Men non torneranno presto sul grande schermo e nel caso non è detto che Wolverine sarà nella line-up iniziale.

E voi? Chi vorreste vedere in questa parte in un lontano futuro?