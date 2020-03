Christian Bale sarà il cattivo in Thor: Love and Thunder

In Thor: Love and Thunder Christian Bale sarà presente con un ruolo da protagonista! L’attrice Tessa Thompson, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta il personaggio di Valkyrie, ha lanciato l’indiscrezione durante un’intervista a ETonline. Nel corso della chiacchierata, ha dichiarato di non poter anticipare nulla sul film. Ma, forse in maniera involontaria, si è lasciata sfuggire il fatto che Bale sarà proprio il cattivo della storia. Queste le parole: “Ci divertiremo. Ci divertiremo. Taika sta scrivendo e dirigerà. Alcuni volti familiari, alcune nuove persone nel mucchio”. Arriva poi la rivelazione: “Christian Bale interpreterà il nostro cattivo, il che sarà fantastico”. Fin dall’annuncio della notizia da parte di Variety il web ha cercato di capire il possibile ruolo di Bale.

L’uscita del film è prevista per il 5 novembre 2021

Thor: Love and Thuder vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, con Natalie Portman che tornerà a occupare il ruolo di Jane Foster. Taika Waititi tornerà alla regia di un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok. Tessa Thompson riprenderà il ruolo di Valchiria dopo l’ultima apparizione in Avengers: Endgame. L’uscita nelle sale è fissata invece al 5 novembre 2021.

Waititi, di recente, ha spiegato che si punterà a raccontare una storia alla quale il pubblico si collegherà. Queste le parole a riguardo: “Basato su ciò che il pubblico vuole. Testiamo il film. Abbiamo girato per due settimane su Thor Ragnarok”. I cambiamenti nei film sono continui: “Ci sono stati enormi cambiamenti nel personaggio, cambiamenti nella storia. Abbiamo girato intere scene. Penso che sia per questo che fanno un buon lavoro”. Il regista ha infine ammesso di non provare alcun fastidio nel dover organizzare delle sessioni di riprese aggiuntive: “Ho fatto delle riprese aggiuntive su ogni singolo film che ho girato in vita mia”. In Thor: Love and Thunder assisteremo all’evoluzione di Jane Foster in Mighty Thor, poiché la brillante astrofisica si scoprirà degna di sollevare Mjolnir.