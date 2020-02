Chucky, Jennifer Tilly sarà nella serie SyFy

Jennifer Tilly tornerà al mondo di Chucky. L’attrice ha ufficialmente confermato che prenderà parte alla serie tratta da La bambola assassina. Il creatore originale Don Mancini sta sviluppando lo show per Syfy. Tilly riprenderà il ruolo di Tiffany, la ragazza di Chucky comparsa per la prima volta nel film La sposa di Chucky (1998). Nel capitolo successivo, Il figlio di Chucky, l’attrice interpretò anche se stessa. Tilly è poi tornata anche negli ultimi due capitoli prima del reboot, La maledizione di Chucky e Il culto di Chucky.

Jennifer Tilly entusiasta del ritorno

Jennifer Tilly, parlando con Page Six, ha confermato tutti il suo entusiasmo per questo ritorno. Queste le sue parole: “Sono entusiasta. Don Mancini, che ha creato Chucky 30 anni fa, scriverà la serie, quindi sarà il Chucky originale”. Per poi aggiungere: “Con lui lavorerà Nick Antosca, l’autore di Channel Zero, che è un’antologia di storie horror da brivido. Un uccellino mi ha detto che ci sarò anche io”.

Questa la trama della serie: “Quando una bambola di Chucky vintage fa la sua comparsa in un mercatino nei sobborghi, un’idillica cittadina americana viene gettata nel caos”. Iniziano varie sventure: “Mentre una serie di terrificanti delitti iniziano a rivelare le ipocrisie e i segreti del paese. Nel frattempo, l’arrivo di nemici e alleati dal passato di Chucky minaccia di rivelare la verità dietro i delitti. Nonché le mai raccontate origini della bambola demoniaca, un bambino apparentemente ordinario trasformato in qualche modo nel famigerato mostro”.

Ricordiamo che La bambola assassina (Child’s Play) è un film horror statunitense del 1988 diretto da Tom Holland. Uscito nelle sale il 9 novembre 1988, ha come personaggio principale una bambola di nome Chucky. Il successo de La bambola assassina, diventato uno dei cult-horror degli anni ottanta, ha portato nelle sale ben 6 sequel e un remake.