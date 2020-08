I cinema inglesi delusi dall’arrivo di Mulan su Disney+

L’annuncio a sorpresa di The Walt Disney Company riguardo il remake live-action di Mulan non è stato ben accolto dai cinema inglesi. Lo show verrà rilasciato sulla piattaforma di streaming Disney+ al costo di $ 29,99. Secondo un rapporto di The Hollywood Reporter, l’amministratore delegato della UK Cinema Association Phil Clapp ha inviato una lettera a tutti i suoi membri.

Phil Clapp molto deluso dalla scelta

“Con i cinema in tutto il Regno Unito che continuano a riaprire la decisione di Walt Disney Studios di mettere Mulan sul loro servizio Disney+ e non nei cinema è molto deludente”. Inizia così la lettera di Phil Clapp, che ha poi aggiunto: “Invece di proporre un nuovo fantastico film per famiglie nel miglior posto possibile per vederlo, al cinema, il pubblico viene invece incoraggiato a rimanere a casa e pagare un prezzo premium per vederlo”. E ancora: “Per molti questo sembrerà un passo indietro piuttosto che in avanti”. La delusione è dunque grande: “Un viaggio al cinema per vedere uno dei film per famiglie dell’anno sarebbe stato estremamente popolare”. Oltre ad: “Una fuga gradita per molti dopo mesi di restrizioni dall’home entertainment”. Infine: “Avrebbe anche fornito una spinta tanto necessaria sia al pubblico che ai cinema che hanno bisogno di una scorta di nuovi film”.

THR nota la Disney ha risposto con una lettera. Questo il contenuto: “Dato che il COVID-19 ha interrotto gran parte della distribuzione di contenuti e i mercati si trovano in situazioni molto diverse in questo momento, e dopo aver ritardato il globale debutto cinematografico più volte, stiamo adottando un approccio su misura per questa situazione”. Fortunatamente per i cinema del Regno Unito, per il momento Mulan è l’unico film che la Disney intende distribuire in modalità premium.