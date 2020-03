Ciro L’Immortale torna in DVD e Blu-Ray

A partire dal 19 marzo gli appassionati di Gomorra potranno godersi a casa il primo film tratto da questa serie TV amatissima. Stiamo parlando de L’Immortale, prima avventura cinematografica per il personaggio di Ciro Di Marzio, che farà il proprio debutto in DVD e Blu-Ray fra solo qualche giorno. Sarà l’occasione ideale per riscoprire questa pellicola, giusto in tempo per prepararsi al debutto della quinta stagione dello show.

L’Immortale è pronto a debuttare in DVD e Blu-Ray

Co-scritto, diretto e interpretato da Marco D’Amore, per cui ha ottenuto anche una Nomination ai David di Donatello, questo film è un esperimento unico per l’amata serie italiana. Si tratta a tutti gli effetti di un ottimo ponte tra la quarta e la quinta stagione, ma allo stesso tempo è adatto a chiunque. Non c’è bisogno infatti di conoscere le vicende di Gomorra (ma potrebbero esserci spoiler quindi attenti a leggere le prossime righe!) per godersi questa avventura di Ciro.

Di seguito, la sinossi de L’Immortale:

“Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli, colpito al petto da Genny Savastano, il suo unico, vero amico. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla di persone in fuga… È il 1980, la terra trema, i palazzi crollano, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l’Immortale.

Anni dopo, quello stesso bambino ormai adulto, sopravvive anche a quel fatidico sparo: allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno.

Ambientato tra la Napoli degli anni ’80 post-terremoto e la Riga odierna, la storia è un continuo dialogo tra il presente di Ciro, esiliato sul Baltico a migliaia di chilometri da casa e dagli ultimi affetti rimasti, e il suo passato da orfano. Dall’infanzia per strada alle fredde estati del nord Europa, dai primi furti all’ultima guerra tra fazioni in lotta: tutto per sopravvivere a un mondo dove l’immortalità in fondo è solo una condanna“.

L’Immortale sarà disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 19 marzo, vi ricordiamo. Tra i contenuti speciali, anche un esclusivo backstage per scoprire di più sulla lavorazione del film.