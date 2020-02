I fan ricordano la citazione a Doctor Strange nello Spider-Man di Raimi

In Spider-Man 2 di Sam Raimi c’era nascosta una citazione a Doctor Strange. Un momento rapido, che in un’epoca in cui il Marvel Cinematic Universe era ancora un sogno remoto in molti potrebbero essersi lasciati sfuggire. Tuttavia, con i recenti rumor secondo cui il regista potrebbe trovarsi al timone della nuova avventura dello Stregone Supremo, quella scena è tornata alla luce. E i fan sono impazziti.

Spider-Man 2, rispunta la citazione a Doctor Strange

Si tratta del momento in cui, dopo la deriva criminale di Otto Octavius, J. Jonah Jameson e il suo assistente si trovano a dover inventare un nome per questo nuovo villain. Tra le varie opzioni emerge anche proprio Doctor Strange, ma il direttore del Daily Bugle lo boccia, sostenendo che tale nome è già occupato. Un piccolo riferimento che però è capace di fare sussultare gli appassionati dei film Marvel.

Attualmente, stando ai rumor, Sam Raimi sarebbe ancora solo in trattative per occuparsi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tuttavia, se queste dovessero andare in porto, chissà che non ci sia l’occasione di dare seguito a questa piccola citazione.

Dopotutto, come abbiamo visto in Spider-Man: Far From Home, J. Jonah Jameson non solo esiste anche nel MCU, ma è nuovamente interpretato da J.K. Simmons, sebbene in una versione differente rispetto a quella dei primi 2000, più vicina all’attualità. Magari potrebbe fare un breve cameo in questo ipotetico Doctor Strange di Sam Raimi… Sarebbe sicuramente un’idea molto divertente, che i fan dei diversi personaggi potrebbero apprezzare.

E voi, avevate notato la citazione a Doctor Strange in Spider-Man 2? Credete o sperate che possa in qualche modo ‘risolversi’ nel nuovo film?

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà negli Stati Uniti il prossimo 7 maggio. Nel cast, oltre al protagonista Benedict Cumberbatch sono già confermati Elizabeth Olsen come Wanda Maximoff e Benedict Wong.