A che città è ispirata la Gotham City di Joker?

Il film Joker ha conquistato una grande fetta pubblico e critica. Nei contenuti speciali della versione Blu-Ray, il regista Todd Phillips ha svelato a ciò che si è ispirato per creare l’atmosfera del film. In primis c’è la città difesa da Batman, sempre malridotta e ricca di criminalità: Gotham City. Questo il suo pensiero: “Anche se non diciamo quando e dove il film si svolge nella mia mente è sempre stata la New York del 1981, così come era nei miei ricordi. All’epoca avevo solo undici o dodici anni, ma la ricordo esattamente com’è nel film. Una città veramente denigrata e malridotta”.

Todd Phillips ispirato da New York per la Gotham City di Joker

Il regista inoltre, intervistato da Variety di recente, ha espresso la propria curiosità di veder calato Batman nell’universo cinematografico del Joker. Le parole a riguardo non lasciano dubbi: “Quella del film è una Gotham molto interessante, vorrei vedere qualcuno mettersi a confronto col fatto di dover rappresentare un Batman somigliante a quel tipo di ambiente”. Ambiente che potrebbe presentare un Batman diverso: “Non sto dicendo che farei una cosa del genere. Ciò che m’interessava dell’idea d’includere Batman nel nostro film è: che tipo di Cavaliere Oscuro produrrebbe questa Gotham? Questo è quello che voglio dire”.

Ricordiamo che dal nome della città fulcro delle avventure del Cavaliere Oscuro è nata una serie televisiva gialla statunitense sviluppata da Bruno Heller, basata su personaggi della DC Comics e che appaiono nel franchise di Batman, principalmente quelli di James Gordon e Bruce Wayne, per il network Fox trasmessa dal 24 settembre 2014 al 25 aprile 2019. La colonna sonora di Gotham è stata composta da Graeme Revell, e David E. Russo.