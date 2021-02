Clash of Cultures, ecco la data di uscita per la Monumental Edition

Clash of Cultures sta per arrivare in Monumental Edition, Giochi Uniti ha annunciato la data: il gioco arriva a metà aprile. Questa versione deluxe del gioco in scatola ha oltre 350 miniature, comprese per la prima volta quelle delle 8 meraviglie. Una versione unica, di cui aprono i preordini.

Clash of Cultures: Monumental Edition ha una data d’uscita

Clash of Cultures è una sfida monumentale: guidate lo sviluppo di un’intera civiltà, dalla fondazione fino alla gloria. Un gioco di questa portata non può che avere una versione deluxe all’altezza e Giochi Uniti non delude: arriva a metà aprile. Ci oltre 350 miniature, per comporre le diverse parti della vostra civiltà. Gli elementi architettonici, fanti, cavalieri, navi, elefanti, leader e coloni. E poi le otto meraviglie, incluse per la prima volta nel gioco.

Nella versione Monumental trovate quindi il gioco base, la sua espansione Civilizations e il pack Aztechi, oltre alle miniature che permettono di raggiungere tutto un altro livello di realismo.

Immergetevi nelle civiltà

I cambiamenti al regolamento sono invece minimi: 6 ere e 3 round, per un totale di 18 turni di gioco. L’eliminazione di un giocatore comporta però la fine immediata della partita. La mappa di gioco si compone di 20 tessere regione, incluse quelle di partenza (le uniche conosciute all’inizio). I giocatori partono dai quattro lati opposti del gioco.

Se le dinamiche rimangono le stesse, l’immersione è di tutt’altro livello. Dopo aver scelto una delle 15 civiltà (Aztechi, Babilonesi, Cartaginesi, Celti, Cinesi, Egizi, Fenici, Giapponesi, Greci, Persiani, Romani, Unni, Maya, Indiani e Vichinghi) potete iniziare a usare la tattica migliore per espandervi. L’espansione inoltre vi porta tre leader per ciascuna civiltà: da Cesare ad Attila, da Sun Tzu a Vercingetorige.

Ma la grande novità è la possibilità di costruire le vostre città e persino le vostre meraviglie con le miniature del gioco. Vi avevamo già annunciato dell’arrivo di questa versione deluxe e di altre novità Giochi Uniti, ma adesso sappiamo che dovremo solo aspettare fino a metà aprile. Potete già effettuare il preordine a questo indirizzo.