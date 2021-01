Addio a Cloris Leachman, Premio Oscar e Frau Blucher

Cloris Leachman, che ha vinto otto Emmy Awards alla carriera in sei programmi e 22 nomination, oltre ad un Oscar come attrice non protagonista per The Last Picture Show durante una brillante carriera di sette decadi, è morta nel sonno per cause naturali nella sua casa. Aveva 94 anni. La sua manager Juliet Green ha confermato la notizia a Deadline. Tra i suoi ruoli più famosi c’erano quelli ricorrenti come Phyllis Lindstrom in The Mary Tyler Moore Show e nel suo spin-off 1975-77, Phyllis.

Cloris Leachman ha interpretato anche la Frau Blucher

Cloris Leachman ha anche interpretato Frau Blücher in una parodia horror classica eccessivamente accentata e divertentissima di Mel Brooks del 1974, Young Frankenstein. Si è riunita a Brooks per interpretare l’infermiera Diesel nel decollo di Alfred Hitchcock nel 1977, High Anxiety. Oltre ad indossare i panni della rivoluzionaria francese Madame Defarge del 1981 History of the World, parte I.

Di recente, si è guadagnata una nomination agli Emmy per aver interpretato il mascalzone Maw Maw nella sitcom della Fox Raising Hope. Inoltre ha ottenuto due Emmy e altre quattro nomination per il ruolo di Nonna Ida nella sitcom della rete degli anni 2000, Malcolm in the Middle, al fianco di Bryan Cranston e Jane Kaczmarek. Ha anche ottenuto un Emmy e quattro nomination per Mary Tyler Moore e una nomination come attrice protagonista per Phyllis.

Nata il 30 aprile 1926 a Des Moines, IA, Cloris Leachman ha lanciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato al Miss America Pageant del 1946. Dopo tuttp ciò ha iniziato partecipare a serie televisive come The Ford Theatre, Suspense, Actor’s Studio e The Bob & Ray Show. Nel 2019, all’età di 93 anni, Leachman è stata scelta per interpretare la signora Mendelbaum nel revival di Spectrum Originals della sitcom di Paul Reiser-Helen Hunt degli anni ’90, Mad About You.