Cluedo: il reboot con Ryan Reynolds ha trovato il regista?

Ryan Reynolds ha lavorato per anni per realizzare un remake della classica commedia Cluedo del 1985. Variety riferisce che il regista di Muppets Most Wanted, James Bobin, è in trattative per unirsi al progetto. Jason Bateman era stato precedentemente coinvolto nello show, ma i suoi impegni con la serie Netflix Ozark gli hanno impedito di sostenere il reboot. Sappiamo inoltre che Reynolds potrebbe recitare nel film, anche se non è chiaro chi andrebbe poi a completare il cast.

Reese parla di come vuole sviluppare lo show

Uno degli ultimi aggiornamenti sul progetto è arrivato nel 2018, quando Wernick ha affrontato la possibile valutazione del film: “Non stupirti se Cluedo è classificato come R …”. ha dichiarato. Questi dettagli sono poi giunti in un momento in cui 20th Century Fox stava sviluppando il film. Intanto Reese ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo show. Queste le parole: “Avrà elementi del film originale, ma è importante che non proviamo ad avvicinarci troppo”. E ancora: “Vogliamo costruire su di esso. Vogliamo prendere un po’ di ciò che lo rende divertente, ma poi vogliamo fare le nostre cose“. Obiettivo non facile: “Si tratta di trovare quell’equilibrio”, ha concluso.

Il film originale, una trasposizione su grande schermo del celebre ed omonimo gioco da tavolo, vedeva un gruppo di sei ospiti invitati presso una lussuosa e misteriosa dimora. La morte del padrone di casa li costringerà però a collaborare con lo staff della casa per identificare l’assassino che si nasconde tra di loro. Signori, il delitto è servito, lo ricordiamo, venne diretto nel 1985 da Jonathan Lynn che co-scrisse il film insieme a John Landis: nel cast Tim Curry, Christopher Lloyd, Michael McKean, Eileen Brennan, Lesley Ann Warren, Madeline Khan.