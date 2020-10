Cobra Kai 3: svelata la data e confermata la quarta stagione

Cobra Kai ha dimostrato di essere una forza dominante su Netflix sin da quando è stato reso disponibile alla fine di agosto, guadagnando milioni di nuovi fan in tutto il mondo. Ora, dopo aver trascorso l’ultimo mese a guardare le prime due stagioni della serie, i fan di Cobra Kai sanno quando potranno godere dei nuovi episodi. In precedenza era stato rivelato che la terza stagione di Cobra Kai sarebbe arrivata nel 2021, ma Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale alla fine di un breve trailer. La stagione 3 di Cobra Kai debutterà l’8 gennaio 2021.

Annunciata anche una quarta stagione

Le prime due stagioni di Cobra Kai erano state precedentemente rilasciate come esclusive per lo streaming di YouTube prima di passare a Netflix quest’anno. La stagione 3 era già stata girata prima del trasferimento. Netflix voleva chiaramente assicurarsi di costruire la fanbase prima di svelare nuovi episodi. Tornando al teaser di Netflix, ha inoltre rivelato che lo spettacolo è stato rinnovato per una quarta stagione, sebbene non siano stati forniti altri dettagli.

La stagione 2 di Cobra Kai si è conclusa con più cliffhanger, uno dei quali è affrontato nel video teaser pubblicato da Netflix. Miguel viene visto svegliarsi in ospedale dopo essere caduto dal secondo piano del corridoio della scuola durante il grande combattimento nel finale. Ci sono così tante cose in sospeso per la terza stagione, e la star William Zabka ha recentemente parlato con ComicBook.com e ha condiviso un po ‘su ciò che i fan possono aspettarsi dal nuovo episodio quando arriverà.

All’interno del cast, oltre a Ralph Macchio e William Zabka che dopo 30 anni tornano ad interpretare rispettivamente Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Inoltre troviamo: Xolo Maridueña nei panni di Miguel Diaz e Mary Mouser in quelli di Samantha LaRusso. Tanner Buchanan interpreta invece Robby Keene, mentre Courtney Henggeler è Amanda LaRusso. Courtney Henggeler interpreta la moglie di Daniel, mentre Mary Mouser sua figlia Samantha.