Cobra Kai: pubblicato un nuovo trailer per la terza stagione...

Una delle più grandi rivalità del cinema sullo schermo (per i ragazzi degli anni ’80) arriverà presto su Netflix. Le prime due stagioni di Cobra Kai, l’irriverente reunion della serie di William Zabka e Ralph Macchio nei panni dei loro personaggi di Karate Kid Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, debutteranno questo venerdì. Intanto è stato rilasciato un nuovo trailer dello spettacolo.

La sinossi di Cobra Kai

Ambientato decenni dopo gli eventi della trilogia Karate Kid originale, un Johnny Lawrence di mezza età inizia il suo dojo di arti marziali, attirando l’attenzione del suo vecchio rivale del liceo Daniel LaRusso. Mentre i due riaccendono la loro faida, gli studenti delle rispettive scuole di arti marziali entrano in conflitto tra loro. La rivalità si espande per formare una nuova generazione di combattenti.

All’interno del cast, oltre a Ralph Macchio e William Zabka che dopo 30 anni tornano ad interpretare rispettivamente Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, troviamo: Xolo Maridueña nei panni di Miguel Diaz e Mary Mouser in quelli di Samantha LaRusso. Tanner Buchanan interpreta invece Robby Keene, mentre Courtney Henggeler è Amanda LaRusso. Courtney Henggeler interpreta la moglie di Daniel, mentre Mary Mouser sua figlia Samantha. Cobra Kai è stato originariamente prodotto come una serie esclusiva di YouTube Premium. Con il tramonto di quella piattaforma, Netflix è stato annunciato come la nuova casa dello spettacolo nel mese di giugno.

Le stagioni 1 e 2 di Cobra Kai saranno disponibili per lo streaming su Netflix il 28 agosto. Nessuna data di premiere per la terza stagione è stata annunciata al momento. Netflix ha battuto una serie di offerte per la serie il mese scorso dopo le prime due stagioni trasmesse su YouTube Red e YouTube Premium.