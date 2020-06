“Cobra Kai” sta per lasciare YouTube Premium per approdare su Netflix. Secondo i termini dell’accordo, le prime due stagioni della serie saranno disponibili sulla piattaforma entro la fine dell’anno. La data della première per la terza stagione sarà annunciata in un secondo momento.

La notizia giunge 36 anni dopo il film “Karate Kid”, pellicola che ha incassato oltre $ 90 milioni quando è stata rilasciata per la prima volta e ha ottenuto una nomination all’Oscar per Pat Morita nei panni di Mr. Miyagi. Alla fine ha ispirato altri tre sequel, una serie animata di breve durata e un reebot del film del 2010 con Jaden Smith e Jackie Chan.

Brian Wright commenta l’accordo

“Il fascino della saga di The Karate Kid è senza tempo e Cobra Kai riprende da dove si era interrotto senza perdere un colpo”, ha dichiarato Brian Wright, vice presidente della serie originale di Netflix. Kobra Kai è una serie televisiva statunitense, creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Red. È basata sulla serie di film The Karate Kid, creata da Robert Mark Kamen. Lo show si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence.

La serie è stata accolta positivamente dalla critica. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 100% con un voto medio di 7,21 su 10, basato su 20 recensioni, mentre su Metacritic ha un punteggio di 72 su 100, basato su 5 recensioni.

All’interno del cast, oltre a Ralph Macchio e William Zabka che dopo 30 anni tornano ad interpretare rispettivamente Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, troviamo: Xolo Maridueña nei panni di Miguel Diaz e Mary Mouser in quelli di Samantha LaRusso. Tanner Buchanan interpreta invece Robby Keene, mentre Courtney Henggeler è Amanda LaRusso. Courtney Henggeler interpreta la moglie di Daniel, mentre Mary Mouser sua figlia Samantha.