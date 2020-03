Coconino Press distribuirà alcuni suoi fumetti gratis

Sono sempre di più le iniziative a sostegno degli italiani da parte di aziende di ogni campo. Siamo davanti a una situazione difficile e così sono tantissime le compagnie che forniscono i propri servizi gratuitamente per aiutare la popolazione a superare la quarantena. È con questo spirito che Coconino Press ha annunciato la distribuzione di alcuni dei suoi fumetti gratis.

Coconino Press distribuirà fumetti gratis per aiutare gli italiani

Si tratta di un’iniziativa annunciata sulle pagine social della nota casa editrice, dove poi avverrà la pubblicazione. Il progetto, intitolato in maniera appropriata Una Quarantena di Fumetti, non prevede solo la distribuzione di volumi, ma anche altre proposte.

Dobbiamo stare tutti a casa. Per sentirsi più vicini e comprendere noi e gli altri la ricetta rimane sempre la stessa:… Gepostet von Coconino Press am Mittwoch, 11. März 2020

Sarà prevista infatti una partecipazione attiva anche degli autori della casa editrice, che ci porteranno alla scoperta delle loro case per conoscerli meglio e scoprire tutto sul loro metodo di lavoro. Ci saranno poi tanti consigli di lettura da parte della redazione e ancora, domenica ci sarà un evento davvero speciale. Si andrà infatti all’esplorazione di un museo per un’occasione didattica tutta in remoto.

I contenuti saranno pubblicati direttamente sulle pagine social di Coconino Press, come vi anticipavamo. L’iniziativa proseguirà fino a quanto perdurerà la quarantena con l’obiettivo appunto di sostenere la popolazione in questo momento così difficile. Ancora non si sa quali saranno i titoli disponibili, ma il primo è già online. Si tratta di Cheese, primo libro di ZUZU, diventato uno dei casi editoriali del 2019.

Leggi gratis "Cheese": https://issuu.com/coconinopress/docs/cheeseIniziamo la nostra quarantena a fumetti con il caso… Gepostet von Coconino Press am Donnerstag, 12. März 2020

Siete pronti a fare una scorpacciata di fumetti gratis grazie a Coconino Press?