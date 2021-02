Lucca Comics & Games, dV Giochi e il Ministero degli Esteri vogliono trasformare la Collezione Farnesina in un gioco in scatola. Anche quest’anno all’evento più importante per il mondo dei fumetti e dei giochi c’è il contest Gioco Inedito: il miglior gioco in scatola proposto da autori debuttanti viene realizzato e pubblicato da dV Giochi. Quest’anno il tema è l’arte. Per questo motivo nasce una collaborazione per promuovere la Collezione Farnesina nel mondo.

La Collezione Farnesina diventa un gioco in scatola

Sono ormai 26 anni che il Gioco Inedito – Miglior Proposta di Gioco aiuta gli autori di giochi in scatola emergenti a trovare la propria strada. Ma alla storica collaborazione fra Lucca Comics & Games con dV Giochi (che pubblica Bang! e Lupus in Tabula) si aggiunge il Ministero degli Esteri.

Infatti il gioco di quest’anno può diventare uno strumento di conoscenza e approfondimento della Collezione Farnesina. Questo è il nome della magnifica collezione di opere d’arte contemporanea esposta presso la sede del Ministero. Una raccolta spesso protagonista di rassegne in tutto il mondo.

Presentazione al Comics & Games de la Feltrinelli

Per l’occasione il giornalista Lorenzo Fantoni conduce un talk nello spazio Comics & Games de la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano (ve ne abbiamo parlato qui). Ci sono il noto artista Paolo Cavinato, il game designer Hjalmar Hach. E poi Angela Tecce, storica dell’arte e membro del Comitato Scientifico della Collezione Farnesina del Ministero degli Esteri.

L’appuntamento nel nuovo spazio Comics & Games de la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano è fruibile da tutti anche in remoto con pochi click sulle pagine Facebook la Feltrinelli, Lucca Comics & Games e dV Giochi. Ed è solo il primo di una serie di eventi dedicati a questo nuovo progetto.

Se volete, date un’occhiata al vincitore dell’anno scorso: Choco Challenge, un gioco dedicato al cioccolato. Un tipo di opera d’arte differente.