Come fanno i Marvel Studios a scegliere i propri registi?

I Marvel Studios hanno dato spesso grande risalto ai registi che curano i film della saga. Molte volte sono diventati delle vere e proprie icone, note agli appassionati del franchise e pronti a rivelare in interviste o sui social nuove informazioni sui progetti a cui stanno lavorando. Da James Gunn a Taika Waititi, passando per Ryan Coogler e Scott Derrickson, gli esempi sono molti. Ma come funziona il processo di selezione per questi ruoli così importanti?

Kevin Feige svela come i Marvel Studios scelgono i propri registi

Proprio di questo ha parlato Kevin Feige, in una recente apparizione alla New York Film Academy. Il Presidente dei Marvel Studios ha raccontato che tutto parte da un progetto che coglie l’attenzione della casa di produzione. Da lì ci sono tante fasi successive, in cui si discute delle possibilità. Piano piano si costruisce un progetto insieme, per arrivare al prodotto finale. Ecco che cosa ha raccontato il produttore:

“Il criterio di solito si riassume in due punti principali. Fai qualcosa che ti faccia comparire sul nostro radar e non deve essere per forza un grande film gigante. Può essere uno show intelligente, come nel caso dei Russo; può essere un film più piccolo, nel caso di Cop Car che Jon Watts, che ha fatto i film di Spidey per noi, ha diretto; oppure The Rider, che Chloé Zhao, che sta facendo Gli Eterni, ha diretto. Fai qualcosa che mostri il potenziale di ciò che sai fare.

Poi abbiamo un sacco di incontri e vediamo se siamo allineati creativamente, vediamo se questa persona è qualcuno con cui possiamo passare ogni giorno per i successivi tre anni, che è importante. Ma tutto in realtà si restringe a fai qualcosa che lasci il segno, a prescindere dalle dimensioni, e che sappia mostrare quando puoi essere intelligente. Alla fine è questo che conta per noi“.