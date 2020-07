Come fare oggi uno show comico sulla polizia? Parla Andy Samberg

La star di Brooklyn Nine Nine Andy Samberg espone le sue idee per realizzarlo

La star di Brooklyn Nine Nine Andy Samberg crede che il cast e la troupe della commedia poliziesca troveranno un modo per interpretare in maniera appropriata i poliziotti di New York. “Stiamo facendo un passo indietro e tutti gli autori stanno ripensando al modo in cui andremo avanti, così come il cast”, ha detto a People. “Siamo tutti in contatto e discutiamo del modo in cui realizzare uno spettacolo comico sulla polizia in questo momento, e se riusciamo a trovare un modo per farlo, tutti ci sentiamo moralmente a posto”.

I commenti di Andy Samberg arrivano settimane dopo che il co-protagonista Terry Crews ha affermato che la prossima ottava stagione della commedia della NBC “ricomincerebbe” dopo la morte di George Floyd e le proteste di Black Lives Matter a livello mondiale. “Il nostro showrunner Dan Goor, aveva già pronti quattro episodi e li han gettati nella spazzatura“, ha detto. “In questo momento non sappiamo in quale direzione andrà”.

La troupe e il cast hanno fatto una donazione

Il cast e la troupe della serie hanno anche fatto una donazione di $ 100.000 alla National Bail Fund Network. “Il cast e lo showrunner di Brooklyn 99 condannano l’omicidio di George Floyd e sostengono le molte persone che protestano contro la brutalità della polizia a livello nazionale”, ha scritto il co-creatore Goor in quel momento. “Insieme abbiamo fatto una donazione di $ 100.000 alla National Bail Fund Network. Ti invitiamo a cercare il tuo fondo di cauzione locale: la National Bail Fund Network è un’organizzazione che può condurti a loro. #Blacklivesmatter”.

Nonostante sia uno spettacolo sugli agenti di polizia, Brooklyn Nine-Nine non ha evitato il maltrattamento degli afroamericani da parte degli ufficiali della legge. “Moo Moo” della quarta stagione ha seguito il sergente Terry Jeffords (Crews). Quest’ultimo è stato profilato razzialmente da un ufficiale di polizia bianco nel suo stesso quartiere. NBC non è l’unica rete che apporta modifiche alla sua programmazione in risposta alle proteste. Paramount Network ha cancellato la lunga serie di reality TV Cops un giorno dopo che era stata trasmessa la prima della stagione 33. Un programma simile, Live PD, è stato anche cancellato dalla rete A&E.