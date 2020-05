Come farsi a casa il latte blu di Star Wars...

Nel giorno dello Star Wars Day, Disney ha rilasciato cinque ricette per il latte blu che i fan di Star Wars ora possono gustare a casa. Il latte blu, che è apparso per la prima volta in Episodio IV – Una nuova speranza come una delle graffette di Lars Household, è una delle bevande più vendute al Galaxy’s Edge. Nell’universo Star Wars il latte blu viene da Bantha, un bisonte grande come un elefante che vaga per i pianeti del deserto. I fan possono ora creare le proprie preparazioni grazie a una serie di ricette pubblicate sul sito Web di Star Wars. I visitatori del parco hanno descritto il latte come leggero, rinfrescante e fruttato. La ricetta è senza latticini in modo che gli intolleranti al lattosio possano gustarlo.

La ricetta di base vede protagonista naturalmente il latte accompagnato da un cucchiaino di zucchero, vaniglia e colorante alimentare blu. Nell’articolo inoltre ci sono varie versioni da poter gustare. Da un latte caldo condito con schiuma blu al tè boba con perle di tapioca a un frullato da colazione composto da banana e miele con un decadente gelato alla vaniglia. Oltre a un frappè blu ricoperto di panna.

Mark Hamill racconta la sua esperienza con il latte blu e verde

Mark Hamill, interpretando Luke Skywalker, si è trovato nelle condizioni di bere il latte blu/blue milk nel film Una Nuova Speranza e quello verde nel film Gli Ultimi Jedi. Attraverso un tweet, l’anno scorso ha spiegato le differenze tra le due bevande, chiarendone anche il gusto. “Il latte blu era quello noto come ‘Long Life’ con colorante blu. Era grasso, caldo e leggermente dolce; mi ha letteralmente fatto venire la nausea”. Esperienza quindi poco gradevole: “Dopotutto sono stato ben determinato a berlo di fronte alla cinepresa. Far vedere che mi piacesse è stata la mia sfida di recitazione”. Per l’altro invece: “Quello verde era semplicemente acqua di cocco, con un po’ di tinta di verde aggiunta in post-produzione”.