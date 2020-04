Come si ‘allena’ Shang-Chi durante la quarantena?

L’attore canadese protagonista di Shang-Chi, Simu Liu, è stato protagonista di un workout video dove mostra il suo allenamento in tempi di quarantena. Visto che i fan continuavano a chiedergli di condividerlo, Liu ha deciso di esaudire la loro richiesta. Dopo un inizio in cui sembra dedicarsi a rinforzare i muscoli delle braccia, la star di Shang-Chi ci stupisce con un colpo di scena ricco di ironia. Lo vediamo infatti prendere in mano un joystick! Questo il commento postato sul video: “Molte persone mi stanno chiedendo di abbandonare l’allenamento in quarantena della Marvel … quindi eccoti! Spero che resterai tutti attivi come me!” Di seguito il video postato dall’attore:



A lot of people are asking me to drop the Marvel quarantine workout… so here you go! Hope you’re all staying as active as I am!! 💪💪 pic.twitter.com/LpbhTNrrBl — Simu Liu (@SimuLiu) April 9, 2020

Ricordiamo che Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings introdurrà il guerriero nel Marvel Cinematic Universe, diventando il primo protagonista di origine asiatica nel franchise. Come i lettori di fumetti avranno intuito dal titolo, il film reintrodurrà la figura del Mandarino, memorabile villain che era già comparso (in una versione fasulla interpretata da un impostore) nel terzo capitolo della saga di Iron Man. Shang-Chi è un personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Spesso chiamato “Maestro del Kung-Fu”, il protagonista si serve della sua grandissima abilità nelle arti marziali, in particolare nel wushu, sia in combattimento disarmato sia armato. Tutto ciò prevede l’uso di bastone gun, nunchaku e jian per combattere il male e in particolare suo padre Zheng Zu.

Successivamente, unendosi ai Vendicatori, Shang-Chi ottiene il potere di creare innumerevoli duplicati di se stesso.