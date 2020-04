Come sono stati scelti i sopravvissuti di Avengers: Infinity War?...

Molti fan dei Marvel Studios sono stati duramente colpiti dagli eventi accaduti in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Quest’ultimo evento cinematografico ha visto la caduta, l’ascesa e il trionfo degli eroi contro il potente Thanos e il suo guanto. Non tutti però sono usciti incolumi dai film. Metà dell’universo è morto nel primo film mentre altri eroi si sono sacrificati per riportarlo a quello che era prima che Thanos schioccasse le dita. La decisione relativa ai destini definitivi di personaggi come Iron Man e Captain America, è ricaduta sugli sceneggiatori del film Christopher Markus e Stephen McFeely.

Spiegate le scelte riguardo Iron Man e Captain America

I due hanno parlato di queste decisioni difficili, rivelando il perché della scelta di sacrificare Tony Stark e far uscire di scena, seppure con un finale felice, il Captain America di Chris Evans. “Sapevamo che volevamo vedere Cap e Tony occuparsi delle conseguenze in modo da poter mostrare la vera sofferenza”, ha detto Markus al New York Times quando gli è stato chiesto come venivano scelti i sopravvissuti di Endgame. Poi ha aggiunto: “Ed è per questo che Cap e Natasha (Scarlett Johansson) sono relativamente minimali nel primo film, perché tutto quello che farebbero è dare pugni”. E ancora: “Sapevamo che avevano un sacco di storie nel secondo film, e c’erano altre persone che avrebbero avuto molte più storie nel primo film, come i Guardiani della Galassia”.

Thor di Chris Hemsworth “è stranamente quello che ha due storie da film”, ha aggiunto McFeely. “Per un ragazzo che un tempo la gente considerava noioso, è diventato importante”, ha detto Markus. Joe Russo, in precedenza, aveva dichiarato: “Quando stavamo lavorando sia su Infinity War che su Endgame, la prima cosa che abbiamo fatto è stata interrompere il finale di Endgame. Perché volevamo sapere dove stavamo andando”.