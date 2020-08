Comicon 2020: annunciati i candidati ai premi

Nel ricco programma di COMICON EXTRA, contenitore di eventi che il Salone della Pop Culture ha preparato per l’autunno e l’inverno di questa annata particolare, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON 2020, relativi alla produzione italiana del 2019. Parliamo di nove categorie competitive, composte dai Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON 2020, dedicati alle opere internazionali. Oltre alla selezione dei nominati, costruita dal rinnovato Comitato di Selezione, che verrà giudicata all’inizio di settembre da una Giuria che verrà svelata a breve. Quest’ultima è presieduta dal Magister Davide Toffolo.

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale pubblicate sul sito ufficiale del Comicon.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

Celestia vol.1, Manuele Fior (Oblomov Edizioni)

Mercedes, Daniel Cuello (Bao Publishing)

Momenti straordinari con applausi finti, Gipi (Coconino Press)

Sniff, Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico (Coconino Press)

Storiemigranti, Nicola Bernardi e Sio (Feltrinelli Comics)

Migliore Sceneggiatura

Celestia vol.1, Manuele Fior (Oblomov Edizioni)

Dogmadrome, Lorenzo Mò (Eris Edizioni)

Mercurio Loi #16: La morte di Mercurio Loi, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)

Sniff, Fulvio Risuleo (Coconino Press)

Topolino #3292/3294: Orgoglio e pregiudizio, Teresa Radice (Panini Comics)

Miglior Disegno

Celestia vol.1, Manuele Fior (Oblomov Edizioni)

Cotton Tales voll.1/2, Loputyn (Shockdom)

Mercy vol.1, Mirka Andolfo (Panini Comics)

Racconti di Domani vol.1: Il libro impossibile, Gigi Cavenago (Sergio Bonelli Editore)

Le voci dell’acqua, Werther Dell’Edera (Feltrinelli Comics)

Migliore Serie italiana

Cosma & Mito vol.1, Nicola Zurlo e Vincenzo Filosa (Coconino Press)

Dragonero #68/77, Luca Enoch, Stefano Vietti e altri (Sergio Bonelli Editore)

Mercy vol.1, Mirka Andolfo (Panini Comics)

Mister No Revolution voll.2/3, Michele Masiero, Alessio Avallone, Matteo Cremona, Emiliano Mammucari (Sergio Bonelli Editore)

Senzanima voll. 3/4, Luca Enoch, Stefano Vietti, Alfio Buscaglia e Manolo Morrone (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Opera Prima

Cheese, Zuzu (Coconino Press)

Dogmadrome, Lorenzo Mò (Eris Edizioni)

Due attese, Maurizio Lacavalla (Edizioni BD)

Nippon folklore, Elisa Menini (Oblomov Edizioni)

Ruggine, Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo (Edizioni BD)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico

Il grande libro dell’inferno, Matt Groening; trad. Francesco Pacifico (Coconino Press)

Joe Galaxy, Massimo Mattioli (Coconino Press)

Un mondo nuovo, Chris Reynolds; trad. Matteo Gaspari (Tunué)

Io sono Shingo voll. 1/3, Kazuo Umezz; trad. Ernesto Cellie e Chieko Toba (Star Comics)

La stanza silenziosa, Yoshiharu Tsuge; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)

Migliore Graphic Novel straniero

Clyde fans, Seth; trad. Leonardo Rizzi (Coconino Press)

Il diario della mia scomparsa, Hideo Azuma; trad. Carlotta Spiga (J-Pop Manga)

Nelle Indie perigliose, Alain Ayroles e Juanjo Guarnido; trad. Giovanni Zucca (Rizzoli Lizard)

La mia prima volta, Kabi Nagata; trad. Carlotta Spiga (J-Pop Manga)

Senza limiti, Jillian Tamaki; trad. Elisabetta Mongardi (Coconino Press)

Migliore Serie straniera

Beastars #1/10, Paru Itagaki; trad. Giacomo Calorio (Panini Comics)

Days of Hate voll.1/2, Aleš Kot e Danijel Žeželj; trad. Valerio Stivè (Eris Edizioni)

Girl from the Other Side voll. 1/6, Nagabe; trad. Christine Minutoli (J-Pop Manga)

House of X #1/4 / Powers of X #1/3, Jonathan Hickman, Pepe Larraz e RB Silva; trad. Fabio Gamberini (Panini Comics)

Tracce di sangue #1/4, Shuzo Oshimi; trad. Simona Stanzani (Panini Comics)

Giovani Letture

Dog Man #3/4, Dav Pilkey; trad.: Clementina Coppini (Piemme)

Ernest & Rebecca #1/3, Guillaume Bianco e Antonello Dalena; trad. Davide G.G.Caci (Star Comics)

Melvina, Rachele Aragno (Bao Publishing)

Il principe e la sarta, Jen Wang; trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)

Speak, Laurie Halse Anderson e Emily Carroll; trad. Chiara Codecà (Il Castoro)

Nel corso della Cerimonia di Premiazione saranno annunciati, inoltre, i vincitori del Premio Speciale COMICON alla Carriera e del Premio Speciale COMICON Nuove Strade, come sempre in collaborazione con il Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona.

Comitato di Selezione

Il Comitato di Selezione è composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti e critici, affiancati da due membri dello staff del festival, nella figura del Direttore artistico e di uno dei membri fondatori. Il Comitato di Selezione Comicon 2020 è costituito da:

Andrea Antonazzo (giornalista)

Federica Lippi (traduttrice e saggista)

Elisa Giudici (content creator)

Mattia Nesto (giornalista)

Max Favatano (libraio)

alino (co-fondatore COMICON)

Matteo Stefanelli (direttore artistico COMICON)