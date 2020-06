Comicon di Napoli ufficialmente rinviato al 2021

Dopo un primo rinvio ai mesi estivi, il Comicon di Napoli è stato ufficialmente rimandato al 2021. Attraverso un lungo comunicato, gli organizzatori hanno informato dello spostamento i tantissimi fan che ogni anno invadono la Mostra d’Oltremare.

Arrivano però altre iniziative molto interessanti. Denominata Napoli Comicon 21 e 1/2, da giugno a dicembre si terrà questo Comicon Extra che si concentrerà su eventi in rete e dal vivo con ospiti di vario genere. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta attraverso il comunicato ufficiale apparso sul portale e sulle varie piattaforme social.

“Diamo allora il benvenuto alla “edizione 21 e ½”, fatta di eventi sia online che offline: nasce Comicon Extra!” si legge nel comunicato, che svela poi la durata. “Nell’arco dei prossimi sei mesi, tra giugno e dicembre 2020, Comicon offrirà un ricco e ambizioso programma complementare al tradizionale mega-festival”. Saranno accontentati tutti: “Si tratterà di un insieme di attività sia online sia dal vivo, che toccheranno tutte le aree e i settori che abitualmente compongono la nostra manifestazione: fumetti, cinema e serie tv, giochi di ruolo, videogames, cosplay, kpop e giochi dal vivo”. E infine “Una parte di queste attività si svolgeranno online, per continuare a rispettare le regole di sicurezza proprie di questa fase, ma alcune potranno invece svolgersi dal vivo!“

Info sui biglietti

Per quanto riguarda i visitatori che hanno acquistato i biglietti per l’edizione 2020, questi saranno automaticamente validi per l’evento del 2021. Non c’è dunque bisogno quindi di effettuare altre operazioni. Anzi, per ringraziare coloro che conserveranno il biglietto, Comicon ha deciso di renderlo valido per l’ingresso a tutti gli eventi Comicon Extra. Gli organizzatori dell’evento hanno anche scelto di non proporre voucher a chi non vuole o non può aspettare il 2021. L’utente potrà quindi richiedere il rimborso del prezzo del biglietto a partire dal 30 giugno. Il tutto direttamente attraverso un form disponibile sul sito comicon.it, dove sono spiegate le procedure per ottenerlo.