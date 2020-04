Il catalogo di Comics&Science è ora disponibile gratuitamente

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dei vari modi per leggere fumetti in formato digitale, ma a questi ieri se ne è aggiunto un’altro, che vede in qualche misura anche noi di Orgoglio Nerd protagonisti: Comics&Science ha infatti deciso, come forma di solidarietà digitale in questo periodo di quarantena, di mettere a disposizione gratuitamente il suo intero catalogo in formato digitale.

Come leggere gratuitamente i volumi di Comics&Science

Facciamo un piccolo passo indietro per chi di voi non conoscesse il progetto di Comics&Science. Nato nel 2012 da Roberto Natalini e Andrea Plazzi, si tratta di un’iniziativa di divulgazione scientifica a fumetti portata avanti dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) che ha visto negli anni il coinvolgimento di importanti fumettisti come Leo Ortolani, Zerocalcare e Silver.

Ogni numero è dedicato ad un tema specifico, e nasce dall’incontro e il dialogo tra gli stessi fumettisti e i ricercatori di quel settore. Fino ad ora sono stati toccati argomenti come la fisica della materia, l’astrofisica, le bufale e le fake news e la storia di Internet, ma ogni anno, con due pubblicazioni regolari più alcuni speciali, il portafoglio di tematiche trattate si allarga ulteriormente. Dal 2018, inoltre, anche noi di Orgoglio Nerd siamo presenti all’interno di ogni numero con un nostra rubrica per affrontare un aspetto dell’argomento trattato nel volume.

Ora che siamo sicuri che tutti voi sappiate cosa sia Comics&Science, veniamo all’annuncio fatto ieri attraverso il sito di CNR Edizioni e i vari social del progetto. Sono stati infatti resi disponibili gratuitamente in formato digitale, tramite questa pagina del sito del CNR, tutti i numeri finora usciti, compreso il primo spillato disegnato da Leo Ortolani e da tempo esaurito in formato cartaceo. Per ottenerli, vi basterà cliccare sulle icone delle copertine per avviare il download.