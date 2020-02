Commander Nights, arriva la lega ufficiale del noto formato per Magic: the Gathering!

Si chiameranno Commander Nights gli eventi che Wizards of the Coast organizzerà nei prossimi mesi e saranno la prima lega ufficiale dedicata a uno dei più amati formati di Magic: the Gathering. Ovviamente stiamo parlando di Commander, una recente aggiunta al gioco, che ha guadagnato sempre più affetto da parte degli appassionati. Ora, finalmente ha anche una sua serie di eventi ufficiali, supportati dalla casa madre.

Magic: the Gathering, arrivano le Commander Nights!

L’annuncio arriva direttamente da Wizards of the Coast ed è rivolto ai proprietari degli store del loro Network. Possiamo supporre che nelle prossime settimane arriverà anche una comunicazione aggiornata e indirizzata ai giocatori, ma nel frattempo possiamo già dedurre qualcosa su questo nuovo tipo di evento. Qui trovate l’originale completo se volete approfondire.

Si tratterà di una sera settimanale (escluso ovviamente il venerdì) in cui i giocatori potranno sfidarsi nel formato, in una maniera particolare. Oltre a dover cercare di vincere le partite infatti, i partecipanti dovranno cercare di raggiungere alcuni obiettivi secondari specifici. Questi si baseranno sui contenuti della nuova espansione Ikoria, per cui è ancora presto per svelarli.

Tuttavia, Wizards of the Coast ha dato un piccolo assaggio, ispirandosi a Theros: Oltre la Morte. In questo caso gli achievement potrebbero includere il controllo di 10 Incantesimi o di 3 Saghe, l’utilizzo di 4 magie su una sola creatura in un turno, avere una devozione a un colore specifico superiore a 25 e molti altri ancora.

Il suggerimento della casa madre è di offrire due premi (come dei pack aggiuntivi) ai giocatori in base agli obiettivi. Il primo al raggiungimento di 7 di questi, il secondo, più grosso, quando si completa l’elenco. Ovviamente poi, ai proprietari degli store è lasciata libertà di modificare come preferiscono il tutto, rendendolo più adatto alla propria community.

Le Commander Nights si terranno dal 27 aprile al 18 giugno. Maggiori informazioni arriveranno in futuro, per cui continuate a seguirci per saperne di più!