Community: Dan Harmon annuncia sorprese in arrivo

Per i fan di Community è un grande momento. La serie è attualmente in streaming su Netflix ed è stato annunciato all’inizio di questa settimana che il cast dell’amata sitcom sta tornando insieme per la prima volta per scopi benefici. Il cast di Community si unirà al creatore Dan Harmon per reinterpretare l’episodio della Stagione 5 “Cooperative Polygraphy”. Di recente, Harmon, intervistato da The Wrap, ha inoltre lasciato intendere importanti novità per Community.

Tutto pronto per la reunion del cast

“Posso dire con certezza alle persone che l’entusiasmo Community c’è sempre ed è un aspetto che influenza il mercato”. ha ammesso Dan Harmon, per poi aggiungere: “E quando il mercato viene interessato, le conversazioni avvengono. Quindi posso dire che ci sono conversazioni in corso che potrebbero portare ad importanti novità nei prossimi mesi”. Mentre i fan attendono notizie su un film, secondo Variety, per la reunion di Community, sarà coinvolto l’intero cast della stagione 5, più una sorpresa! Ci sarà poi anche Glover, che ha lasciato lo spettacolo a metà della stagione e da allora non ha più preso parte a nessuno degli eventi dello spettacolo. Harmon parteciperà insieme a Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Jim Rash e Ken Jeong. È stato lo stesso Harmon a confermare la presenza di Pedro Pascal.

“Cooperative Polygraphy” è un episodio che si svolge interamente in biblioteca al Greendale Community College dopo il funerale di Pierce Hawthorne (Chevy Chase). La volontà di Pierce stabilisce che, indipendentemente dall’apparente causa della sua morte, il gruppo deve sottoporsi a un esame poligrafico nell’ambito di un’indagine privata per determinare se un membro del gruppo lo ha ucciso. Durante la sessione, al gruppo vengono poste una serie di domande personali che rivelano cose egoistiche che hanno fatto. Come Troy e Abed che usano l’account Netflix di Jeff senza il suo permesso, Abed che nasconde i dispositivi di localizzazione GPS su tutti per tracciare le loro posizioni.