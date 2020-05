Community: Pedro Pascal si unisce alla reunion!

Dan Harmon ha annunciato, attraverso Instagram, che alla reunion di Community, in programma per il 18 maggio, ci sarà anche un ospite molto speciale: Pedro Pascal! Interpreterà Mr. Stone, avvocato ed esecutore di Pierce (Chevy Chase), in “Cooperative Polygraphy” (Stagione 5, episodio 4, trasmesso per la prima volta il 16 gennaio 2014). Il ruolo è stato originariamente interpretato da Walton Goggins, ma Pascal è subentrato dopo che Goggins non è riuscito a farcela. “L’incredibile Walton Goggins non può farcela, così Pedro Pascal interpreterà l’avvocato di Pierce”, ha dichiarato Dan Harmon, che ha poi aggiunto “È in uno spettacolo Disney in cui Boba Fett è al college con la nipote di Yoda. In linea con quel tema, la parte di Troia sarà interpretata da Lando”.

Presente gran parte del cast

La reunion nasce con uno scopo benefico, e vedrà gli attori protagonisti ritrovarsi online per una lettura del copione collettiva. Un modo diverso per rivivere un episodio dello show ad anni dalla sua chiusura ufficiale con una bella reunion di Community, come accaduto per altre serie TV e film in queste settimane. Chi ci sarà? Fondamentalmente il grosso del cast principale della serie, con i vari membri del gruppo di studio protagonista. Già confermata infatti la presenza di Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie e anche di Donald Glover. La fama di quest’ultimo è cresciuta molto recentemente, anche grazie alla carriera musicale con lo pseudonimo di Childish Gambino. Il suo ritorno quindi non era scontato ma sicuramente farà piacere agli appassionati.

Alla reunion aggiungeranno Jim Rash e Ken Jeong. I due attori in Community davano vita rispettivamente al rettore Pelton e al professore di spagnolo (ma il suo ruolo si è trasformato più e più volte negli anni) Ben Chang. A fare da maestro di cerimonie ci sarà inoltre Dan Harmon, autore principale dello show nonché suo creatore.